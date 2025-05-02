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戒糖很難？營養師推「無痛戒糖法」 輕鬆避開糖陷阱

聯合新聞網／ 綜合報導
攝取過多糖分可能造成肥胖、糖尿病等健康危害。示意圖／ingimage
攝取過多糖分可能造成肥胖、糖尿病等健康危害。示意圖／ingimage

英國心臟基金會（BHF）近日呼籲民眾，應重視糖分攝取過量的問題。長期攝取過多糖分不僅容易變胖，還可能引發第二型糖尿病、心臟病與蛀牙等健康問題。BHF營養師就建議用「無痛戒糖法」，逐步減少糖分攝取，維持健康和良好體態。

據《鏡報》（Mirror）報導，英國目前已有超過6成成人過重或肥胖，兒童肥胖率也居高不下。觀察台灣數據，國人健康狀況一樣有待改善，根據國健署資料，台灣成人肥胖率高達5成，而且兒童及青少年中平均每3人就有1人過重。雖然糖分不是造成肥胖的唯一兇手，但減糖絕對是邁向健康的重要行動。

BHF專家指出，其實減糖不必大刀闊斧，光是從日常習慣做出簡單調整，就能在幾個月內減少數公斤的攝取量。首先，在早餐喝茶或咖啡的時候，要選擇無糖的選項。光是這麼小的改變，以每天一匙糖來計算，三個月就少掉約90匙糖，相當於六條標準巧克力棒（約1,440大卡）。

除此之外，若早餐有食用麥片的習慣，要盡量選擇全穀類的麥片，避免選擇含糖麥片。這麼做三個月，就能少吃209匙糖；光是早餐的飲品和食物選擇，就有相當大的改變。另外，也別誤以為吃優格、喝果汁就一定健康。大部分的果汁都額外添加了糖份，即使是原味優格，廠商也會為了適口性加糖調整風味，像是有些品牌一杯240克的優格，含糖量就超過30克，已經超過衛福部建議國人每天攝取的25克。

世界衛生組織在2015年發布的糖分攝取指南中建議，成年人每日「遊離糖」攝取量應不超過攝取總熱量的10%。因此若成人每日攝取熱量2000大卡，糖攝取就應該低於200大卡；1公克的糖有4大卡，因此最多也不可超過50克。

有許多食品為了增添風味，在各種零食、飲料、甚至是餐點都會加糖。民眾應有意識管理攝取量，確保身體健康。

營養師 肥胖

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