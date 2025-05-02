日本國產SAF商用 關西機場首度供應班機減碳
日本「讀賣新聞」今天報導，關西國際機場1日開始向定期航班供應以廢棄食用油當作原料的永續航空燃油（SAF），而且是日本首度有客機使用日本自產SAF。
SAF與原油產製而來的飛機燃料相比，可減少約8成碳排放量。日本政府正在推動擴大使用SAF，並與一般的航空燃料混合使用。
「朝日新聞」報導，日本政府希望本國航空公司到2030年底前讓SAF占使用燃料的比例達1成。
關西國際機場當天舉辦的紀念活動中，一班飛往上海的日本航空（Japan Airlines, JAL）燃料就是使用日揮控股公司等企業製造的日本自產永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuel，簡稱SAF）。
而這些SAF是日揮控股公司等企業使用在大阪府堺市製油廠所生產的產品。這間製油廠預計最快2026年度，把SAF年產能提升到3萬公秉。
關西國際機場、羽田機場、成田機場等日本5座機場，將開始陸續供應SAF給日航、全日本空輸（AllNippon Airways, ANA）以及海外航空公司的飛機。
日本放送協會（NHK）報導，日本政府指出餐廳等業者每年產生約40萬噸的廢棄食用油，其中9成以上被回收，但多被當作家畜飼料與化學製品原料。
日航採購本部長小川宣子表示，公司希望在2025年使用SAF的占比達1%，2030年將比例提升到10%，「從能源安全保障的觀點來看，使用（日本）國產的燃料愈來愈重要」。
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