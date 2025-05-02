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瑞士館藏印象派巨作移師倫敦展出 民眾搶朝聖

中央社／ 倫敦2日專電

瑞士萊因哈特藝術館精選25幅印象派傑出畫作，首次移師英國倫敦開展，吸引英國大批藝術愛好者及海外遠道而來的觀光客前來朝聖。

倫敦柯陶德美術館 （The Courtauld Gallery）今年2月推出「從哥雅到印象派」畫展，展出瑞士萊因哈特藝術館（Oskar Reinhart Collection）收藏的印象派和後印象派名作，包括哥雅、莫內、雷諾瓦、梵谷、畢卡索和塞尚等人作品，展期到今年5月26日。

展出畫作包括西班牙藝術家哥雅（Francisco Goya）的「靜物與三塊鮭魚排」，乍看之下是單純的靜物畫，實際上藉由鮭魚滲出紅色鮮血，表達西班牙、葡萄牙和英國對抗拿破崙的侵佔。哥雅被視為古典大師和現代藝術之父，對現實主義畫派、浪漫主義畫派和印象派都有很大的影響。

瑞士公民葛洛瑞亞（Gloria Filippini）說，她在瑞士出生長大，一直都很喜歡印象派畫作，卻一直沒有機會參觀到相關畫作，沒想到來倫敦，居然可以看到家鄉的藝術收藏。

葛洛瑞亞說，哥雅利用濃鬱的橘色和紅色，讓人感受到強烈的情感，成功表達了戰爭的殘酷。她也非常喜歡哥雅對光線的運作，深色的背景突顯了主體，使這幅畫顯得更有張力。

展場最受注目的為梵谷的名作「阿爾勒醫院的病房」和「阿爾勒醫院的庭院」。萊因哈特藝術館表示，梵谷畫中的病房帶有不平衡和不安，庭園美麗廣闊的景色，似乎傳達梵谷對自由的渴望。

瑞士萊因哈特藝術館收藏200多件知名大師繪畫和印象派作品，是同類藝術博物館中，最引人注目的博物館之一。這次首度在英國展出的畫作還包括莫內、雷諾瓦等印象派大師作品。

瑞士 畫作 藝術館

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