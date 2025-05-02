台灣人氣上升！菲律賓人熱門旅遊地調查出爐 越南和泰國也上榜

菲律賓雜誌adobo Magazine網站報導，旅遊電商平台Klook菲律賓辦公室公布年度研究結果，顯示越南、台灣和泰國成為最近菲律賓人青睞的旅遊目的地。

這項研究調查菲律賓人過去一年不同的旅遊行為和偏好，特別是千禧世代和Z世代的菲國人。

調查結果顯示，98.5%的菲律賓受訪者計劃接下來一年在國內及附近地區旅行，同時超過一半（56.3%）受訪者打算出國旅行。

Klook指出，除了日本、南韓和新加坡等常見的國際熱門旅遊地點外，越南、台灣和泰國在菲律賓的人氣不斷上升，2024年與2023年相比分別成長239%、120%和78%。

報導也提到，社群媒體在旅行靈感方面扮演一大角色，89%的菲律賓人會因某地在社群媒體上走紅而選擇造訪。