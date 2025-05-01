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前所未見！日本宮內廳出內鬼 狂偷日皇生活費80萬元

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
日皇德仁和皇后雅子3月4日在與義大利總統馬達雷拉共進午餐後，於皇居前揮手和馬達雷拉道別。路透
日皇德仁和皇后雅子3月4日在與義大利總統馬達雷拉共進午餐後，於皇居前揮手和馬達雷拉道別。路透

日本朝日新聞報導，宮內廳1日指出，一名從事侍從職的20多歲宮內廳職員涉嫌2023年11月至今年3月間，竊取日皇德仁一家用於日常開支的「內廷費」共計360萬日圓（約台幣80萬元），該名職員已被免職。朝日新聞指出，這是日本皇室史上首例「內廷費」遭竊事件。

宮內廳表示，這名20多歲的宮內廳職員2023年11月至今年3月，在皇居內的設施值夜班期間多次偷竊，共得手360萬日圓。宮內廳說，涉嫌行竊的職員坦承是因為「經濟拮据」才這麼做。從事侍從職的宮內廳職員會在日皇一家居住的「御所」，及宮內廳廳舍輪值夜班，但宮內廳沒有透露涉嫌行竊的職員是在何處偷竊。

宮內廳於4月28日向皇宮警察提出刑事告發，1日宣布涉嫌職員遭免職懲處。此外，這名職員的上司、課長輔佐級職員因怠忽職守，宮內廳對他做出減薪1個月懲處。

日本宮內廳長官西村泰彥聲明說：「關於這起事件，這名員工身為全體國民的公僕，也就是國家公務員，還是做為支援皇室活動的宮內廳職員，所作所為實屬不當，令人深感遺憾。同時，我們也對天皇、皇后兩位陛下，以及所有皇室成員深表歉意。今後我們將嚴格維護紀律，杜絕類似事件再次發生。」

偷竊 德仁 日本皇室

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