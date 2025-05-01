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勞動節伊斯坦堡示威 律師團體：警逮逾400人

中央社／ 伊斯坦堡1日綜合外電報導
5月1日，抗議者在土耳其伊斯坦堡的勞動節慶祝活動中遊行。美聯社
5月1日，抗議者在土耳其伊斯坦堡的勞動節慶祝活動中遊行。美聯社

土耳其第一大城伊斯坦堡今天爆發勞動節示威，部分巿區為之癱瘓。律師團體指出，有超過400人遭到警方逮捕。

法新社報導，城巿當局昨天就下令這個大都會的地鐵、公車和渡輪停駛，並將據稱策劃在巿中心塔克辛廣場（Taksim Square）抗議的100人逮捕。自從2013年以來當局禁止民眾在這處地標示威。

主要在野黨共和人民黨（CHP）總統候選人伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）被捕後，政府深陷與該黨攤牌的政治風暴之中，使得今年勞動節社會氣氛格外緊繃。

2019年當選伊斯坦堡市長、去年連任的伊瑪莫魯是總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）頭號政敵。伊瑪莫魯3月19日被捕後遭到解除市長職務。

土耳其律師團體進步律師協會（CHD）伊斯坦堡分會今天在X平台發文說：「我們已經接獲的被捕通報人數超過400人。」

城巿當局沒有立即評論相關拘捕情事。

根據當地媒體和法新社記者，勞工團體在伊斯坦堡亞洲側市區發起業經核准的抗議活動，獲數以千計民眾響應。

伊斯坦堡 勞動節 土耳其 律師 風暴

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