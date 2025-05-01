客運司機疲勞駕駛打盹 菲律賓連環車禍釀12死

菲律賓呂宋島中部一條高速公路今天下午發生連環車禍，客運巴士司機因疲勞駕駛打盹，撞上前方車輛引發骨牌效應，至少12人死亡，包括兒童在內，以及20多人受傷。

菲律賓dzBB廣播電台報導，事件發生在連接丹轆省（Tarlac）、蘇比克灣（Subic）和克拉克（Clark）經濟特區的高速公路，客運巴士在一座收費站前撞上排隊等候繳過路費的廂型車，廂型車再撞上前方其他車輛。

報導引述警方說法，廂型車被擠壓嚴重變形，12名死者中有10人是廂型車的乘客；就年齡而言，12名死者當中有6人是兒童；另一輛車上有一名嬰兒生還，但父母不幸死亡。

客運巴士的司機已被警方拘留，他坦承開車時因疲倦打盹。

根據菲律賓公路警察大隊的資料，2024年全菲律賓計發生3萬1258起重大車禍，較2023年增加27.6%；2024年有2747人死於車禍，比前一年高出35.32%。

公路警察大隊稱，2024年的車禍當中，有近9成是因不當超車、轉彎、酒駕、超載以及駕車時使用手機等因素造成；其餘車禍的原因則是機械故障、路況不佳、坍方等天災。