快訊

館長員工桃園遇襲…警稱恐找不到兇手 張善政說重話了

「深呼吸一下」 美財長告訴Fed：這裡顯示了應該降息的訊號

桃園汽車逆向撞機車釀1死2傷 越籍男酒駕載2逃逸移工遭逮

人類恐將滅亡？專家研究曝生育率要達「這數字」才可能逆轉

聯合新聞網／ 綜合報導
專家建議生育率提升到2.7，才可能避免人類「滅絕危機」。示意圖／ingimage
專家建議生育率提升到2.7，才可能避免人類「滅絕危機」。示意圖／ingimage

全球生育率持續崩跌，特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）就曾說過這是「威脅人類文明的最大風險」。之前專家認為，每名女性平均要生兩胎，才能穩定人口數量。但近期一項新研究指出，這個數字恐怕還是太樂觀，人類可能必須生到3胎，才能避免「滅絕危機」。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，一項發表在期刊《PLOS ONE》的報告指出，傳統的2.1替代率，忽略了許多現實變數，像是死亡率、性別比例失衡、部分成人終身不育、家庭規模波動等。主要作者庫艾雷斯瑪（Diane Cuaresma）表示，若要維持人口永續，就必須考慮這些不確定因子，讓生育率超過之前以為的2.1。

數據顯示，全球平均生育率在1960年代時是5.3，從那時起開始持續衰弱，到2023年只剩2.3。目前生育率最低的國家是南韓的0.87；英國與威爾斯過去十幾年生育率也減少六成；台灣雖未被一些國際組織列入，但據內政部統計，台灣的生育率更是只有0.8。

馬斯克和四名女子共育有14名子女。他一向鼓吹「多生救地球」，還曾在X（前Twitter）表示：「歷史上的偉大文明，不是死於戰爭，而是被低生育率慢性摧毀。」若人類要避免「滅絕危機」，全球平均需生2.7名子女，才能維持人口永續。

專家擔心，持續衰減的生育率趨勢，會導致年輕勞動人力不足，拖垮稅收、退休制度與醫療系統。雖然聯合國預測，全球人口會在2080年代達到高峰約103億人，之後才略為下降。但研究團隊認為，年輕人口減少絕對是現在就必須正視的危機，才能避免未來發生人口崩潰。

生育率

延伸閱讀

瘋狂愛上ChatGPT 女子決定為AI戀人跟真人丈夫離婚

影／在家滑手機突遇雷擊入戶像爆炸 澳洲少女驚慌逃離

長得超像馬斯克 盧森堡男無奈：根本不是讚美

車子被偷買新的 英國男牽車一查看傻了：本來被偷的那輛

相關新聞

人類恐將滅亡？專家研究曝生育率要達「這數字」才可能逆轉

全球生育率持續崩跌，特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）就曾說過這是「威脅人類文明的最大風險」。之前專家認為，每名女性平均要生兩胎，才能穩定人口數量。但近期一項新研究指出，這個數字恐怕還是太樂觀，人類可能必須生到3胎，才能避免「滅絕危機」。

客運司機疲勞駕駛打盹 菲律賓連環車禍釀12死

菲律賓呂宋島中部一條高速公路今天下午發生連環車禍，客運巴士司機因疲勞駕駛打盹，撞上前方車輛引發骨牌效應，至少12人死亡，...

大阪世博開幕第19天…印度館、汶萊館終於開了 僅剩1館未完工

2025年世界博覽會（大阪世博）有158國及地區、7個國際機構參加，包括台灣以玉山數位科技株式會社名義推出的TECHWO...

今天不只是勞動節！5月1日在捷克是情人節 情侶櫻花樹下親吻歌頌愛情

在捷克，5月1日不僅是勞動節，同時也是別具特色的情人節。每逢這天，情侶們會依照傳統，在盛開的櫻花樹下親吻，以歌頌春天與愛...

長得超像馬斯克 盧森堡男無奈：根本不是讚美

盧森堡一名男子因為長得太像全球首富馬斯克（Elon Musk），意外成了網紅級「馬斯克分身」，常常在路上被人要求合照。不過男子覺得馬斯克長得又不帥，被說像馬斯克「完全不是讚美！」

美味象徵在這！瑞士艾曼塔起司「孔洞」成因曝 人工造洞保留傳統

「瑞士人最會打的洞不是山洞，而是艾曼塔起司的洞」。在許多起司饕客的眼中，這是最上等的起司，這種起司橫切面的小洞即是標準乳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。