人類恐將滅亡？專家研究曝生育率要達「這數字」才可能逆轉

全球生育率持續崩跌，特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）就曾說過這是「威脅人類文明的最大風險」。之前專家認為，每名女性平均要生兩胎，才能穩定人口數量。但近期一項新研究指出，這個數字恐怕還是太樂觀，人類可能必須生到3胎，才能避免「滅絕危機」。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，一項發表在期刊《PLOS ONE》的報告指出，傳統的2.1替代率，忽略了許多現實變數，像是死亡率、性別比例失衡、部分成人終身不育、家庭規模波動等。主要作者庫艾雷斯瑪（Diane Cuaresma）表示，若要維持人口永續，就必須考慮這些不確定因子，讓生育率超過之前以為的2.1。

數據顯示，全球平均生育率在1960年代時是5.3，從那時起開始持續衰弱，到2023年只剩2.3。目前生育率最低的國家是南韓的0.87；英國與威爾斯過去十幾年生育率也減少六成；台灣雖未被一些國際組織列入，但據內政部統計，台灣的生育率更是只有0.8。

馬斯克和四名女子共育有14名子女。他一向鼓吹「多生救地球」，還曾在X（前Twitter）表示：「歷史上的偉大文明，不是死於戰爭，而是被低生育率慢性摧毀。」若人類要避免「滅絕危機」，全球平均需生2.7名子女，才能維持人口永續。

專家擔心，持續衰減的生育率趨勢，會導致年輕勞動人力不足，拖垮稅收、退休制度與醫療系統。雖然聯合國預測，全球人口會在2080年代達到高峰約103億人，之後才略為下降。但研究團隊認為，年輕人口減少絕對是現在就必須正視的危機，才能避免未來發生人口崩潰。