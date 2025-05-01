長得超像馬斯克 盧森堡男無奈：根本不是讚美

盧森堡一名男子因為長得太像全球首富馬斯克（Elon Musk），意外成了網紅級「馬斯克分身」，常常在路上被人要求合照。不過男子覺得馬斯克長得又不帥，被說像馬斯克「完全不是讚美！」

據《紐約郵報》（New York Post）報導， 28歲的雨果（Hugo One）是一名音樂人，不過他之所以會爆紅，不是因為他的音樂，反而是他的外表。他常在超市、酒吧或夜店被陌生人攔下，因為他的外表酷似特斯拉創辦人「馬斯克」。

前陣子他跟大學朋友到蘇格蘭遊玩，就突然有一群男子對他大喊：「你是馬斯克！」雨果拍下這段被認錯的過程，這群路人完全不相信他不是科技鉅子，執意要跟他合照。不過雖然常有這種經歷，雨果卻沒有很開心。他提到，光是那個晚上就有5組路人攔下他要合照，讓他覺得非常累。

除此之外，雨果也不太滿意被誤認是馬斯克。他覺得馬斯克「不是好人，長得也不好看」，無奈地說被認為像馬斯克「根本不是讚美」。雖然如此，雨果還是努力接受這個狀態。他表示，至少跟他打招呼的路人都很友善有禮貌，而且他的音樂也因此增加不少流量和下載量。

雨果透露，2018年他在柏林教英文跟法文，從那時候開始就有學生說他長得像馬斯克。他說，幾乎每個月都一定會有人說他像或要求合照，雖然他不認同馬斯克的理念，現在還是決定幽默以對，並把這個經歷當作推廣自己音樂的機會。