快訊

獨／便當店母女遭騙1200萬…警諷「還活著喔」鬧2命 懲處出爐

閃兵案外案！找偵查隊長、四海幫堂主偷查個資 王大陸和女友皆被起訴

白眼狼行徑曝光…撕破臉提告詹姆士 資深經紀人：對虛偽不具誠信表痛心

大阪1小學汽車衝撞事故！7孩童被撞 目擊者曝：駕駛被老師從車上拖出來

中央社／ 東京1日專電
日本大阪市西成區一所小學附近今天下午發生汽車衝撞事故，有7名小學生被撞傷。根據消防部門，所有傷者均意識清醒，警方正在訊問肇事駕駛，釐清事發經過。救護車示意圖。圖／AI生成
日本大阪市西成區一所小學附近今天下午發生汽車衝撞事故，有7名小學生被撞傷。根據消防部門，所有傷者均意識清醒，警方正在訊問肇事駕駛，釐清事發經過。救護車示意圖。圖／AI生成

日本大阪市西成區一所小學附近今天下午發生汽車衝撞事故，有7名小學生被撞傷。根據消防部門，所有傷者均意識清醒，警方正在訊問肇事駕駛，釐清事發經過。

日本放送協會（NHK）、讀賣電視台報導，今天下午1時30分過後不久，消防單位接獲行人通報，稱「有多名孩童被車撞了」。這起事故造成7名孩童受傷，目前尚不清楚傷勢程度，但據悉全部傷者都意識清醒。

受害的是大阪市立千本小學的學生，當中有5名2年級生（1名女童、4名男童），3年級生則有2名男童。事發當時並不是集體放學時間。據了解，因為今天下午沒有課程，這群學生比平常提早放學。目擊者表示，「看到車子向孩童駛近」。

消防單位共出動27輛救護車，大阪府警方正以殺人未遂事件展開調查。

目擊事發經過的孩童和家長表示，「車子歪歪斜斜地行駛，撞倒人之後還拖著他們向前開。有一名女童滿身是血，其他孩子則是擦傷流血」，「駕駛事發後沒有立刻下車，而是被老師們從車上拖出來的。是一名年約50歲、戴著口罩的男子，看起來神情恍惚」。

事故地點位於大阪地下鐵四橋線岸里站西南方約500公尺的住宅區內，緊鄰千本小學。

從電視台的直升機空拍畫面可看到，疑似為受害學生的書包被放置在人行道旁，調查人員正在查看內容物品。狹窄的道路上停放著數輛救護車，現場拉起了封鎖線。

事故現場附近停著一輛白色汽車，疑似為肇事車輛，多名警察正圍著車輛進行調查。

大阪 小學生 意識 救護車 日本

延伸閱讀

一餐破千！大阪萬博「英式下午茶」遭日網炎上 台人見實品照傻眼了

比照大阪世博參與2027園藝博？外交部：正辦理中

影／彰化男在台中北屯拿刀追 救護車直駛派出所求助

大阪世博傳1人熱死 寶可夢玩偶製成休息區座椅「太獵奇」

相關新聞

世界最年長人瑞辭世…巴西修女享嵩壽116歲 生前曝長壽秘訣

法新社報導，世界最長壽人瑞、巴西修女露卡斯（Inah Canabarro Lucas）於4月30日辭世，享嵩壽116歲。...

溫哥華汽車衝撞宛如戰場…1傷者來自台灣！她赴加國打工度假重傷昏迷

溫哥華菲律賓社區上週發生汽車衝撞人群事件，造成11人喪生，數十人受傷。目前確認其中一名重傷患者來自台灣，送醫搶救多日仍陷...

大阪1小學汽車衝撞事故！7孩童被撞 目擊者曝：駕駛被老師從車上拖出來

日本大阪市西成區一所小學附近今天下午發生汽車衝撞事故，有7名小學生被撞傷。根據消防部門，所有傷者均意識清醒，警方正在訊問...

低工時的幸福人生從哪來？「瑞典模式」的勞資協議文化

我們今天所看到的低工時幸福人生，並非上天賞賜給瑞典人的禮物。瑞典也曾在過去有段勞資雙方劍拔弩張、社會動盪的不安歲月，而這要從「瑞典模式」的勞資協議文化說起。

2乞丐為「爭地盤」爆衝突！40歲男胸口被連刺多刀 浴血倒地喪命

有2名乞丐為了「爭地盤」，先口角繼而動武，其中1人疑因情緒失控，拿刀猛刺對方胸口，…

文組生薪情差？美國分析曝「最低薪」大學科系排名 剛出社會1科系最慘

「文組生」較為低薪不只是刻板印象？美國一項分析指出，就讀文組某些科系的畢業生，無論是在初入職場的早期，還是中期的職涯發展中，其薪資都處於低薪行列…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。