大阪1小學汽車衝撞事故！7孩童被撞 目擊者曝：駕駛被老師從車上拖出來

日本大阪市西成區一所小學附近今天下午發生汽車衝撞事故，有7名小學生被撞傷。根據消防部門，所有傷者均意識清醒，警方正在訊問肇事駕駛，釐清事發經過。

日本放送協會（NHK）、讀賣電視台報導，今天下午1時30分過後不久，消防單位接獲行人通報，稱「有多名孩童被車撞了」。這起事故造成7名孩童受傷，目前尚不清楚傷勢程度，但據悉全部傷者都意識清醒。

受害的是大阪市立千本小學的學生，當中有5名2年級生（1名女童、4名男童），3年級生則有2名男童。事發當時並不是集體放學時間。據了解，因為今天下午沒有課程，這群學生比平常提早放學。目擊者表示，「看到車子向孩童駛近」。

消防單位共出動27輛救護車，大阪府警方正以殺人未遂事件展開調查。

目擊事發經過的孩童和家長表示，「車子歪歪斜斜地行駛，撞倒人之後還拖著他們向前開。有一名女童滿身是血，其他孩子則是擦傷流血」，「駕駛事發後沒有立刻下車，而是被老師們從車上拖出來的。是一名年約50歲、戴著口罩的男子，看起來神情恍惚」。

事故地點位於大阪地下鐵四橋線岸里站西南方約500公尺的住宅區內，緊鄰千本小學。

從電視台的直升機空拍畫面可看到，疑似為受害學生的書包被放置在人行道旁，調查人員正在查看內容物品。狹窄的道路上停放著數輛救護車，現場拉起了封鎖線。

事故現場附近停著一輛白色汽車，疑似為肇事車輛，多名警察正圍著車輛進行調查。