世界最年長人瑞辭世…巴西修女享嵩壽116歲 生前曝長壽秘訣
法新社報導，世界最長壽人瑞、巴西修女露卡斯（Inah Canabarro Lucas）於4月30日辭世，享嵩壽116歲。根據長壽研究機構，她幼時體弱多病，差點撐不到長大成人。她生前曾將自己長壽的秘訣歸功於虔誠信仰。
露卡斯出生於1908年6月8日，在日本116歲人瑞糸岡富子（Tomiko Itooka）今年1月逝世後，接棒全球最長壽人瑞的稱號。
巴西波多阿雷格里的德雷莎修女會（Congregation of Teresian Sisters of Brazil）4月30日也發表聲明，宣布露卡斯辭世，並感謝她生前展現的「奉獻與忠誠」。
美國老人學研究組織（GRG）與長壽資料庫LongeviQuest表示，如今「世界最年長者」的頭銜由現年115歲、居住於英國薩里郡的凱特勒姆（Ethel Caterham）接替。
根據LongeviQuest所刊訃聞，露卡斯小時候體弱多病，「許多人曾懷疑她是否能夠存活下來。」
露卡斯於1934年、26歲時成為修女，當時正值第一次與第二次世界大戰之間。
根據LongeviQuest，露卡斯將自己長壽的原因歸功於上帝，她曾說：「神是生命的祕密，祂是一切的祕密。」
露卡斯歡慶110歲生日時，曾獲得教宗方濟各的祝福。教宗已於上周辭世，享壽88歲。
GRG主任羅伯特．楊（Robert Young）告訴法新社，儘管露卡斯自稱出生於1908年5月27日，「但根據官方紀錄，她的出生日期為1908年6月8日」。
LongeviQuest表示，露卡斯是歷史上第15位有紀錄的最長壽人瑞，也是歷來第二年長的修女，僅次於法國修女蘭東（Lucile Randon），蘭東享嵩壽118歲，於2023年去世。
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