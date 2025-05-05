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職場黃金即戰力！65歲婦「打工換宿」邊玩邊存錢 第二人生更自由

聯合新聞網／ 綜合報導
日本有越來越多退休人士重新投入自己有興趣的事物，重啟第二人生。 圖／ingimage
日本有越來越多退休人士重新投入自己有興趣的事物，重啟第二人生。 圖／ingimage

根據日媒「テレ朝News」報導，隨著高齡化社會來臨，愈來愈多銀髮族選擇以「一邊旅行、一邊工作」的方式，開啟第二人生。其中65歲的比嘉和美就是典型案例，她從小學教師退休後，立即投入兵庫縣一間渡假飯店的「打工換宿」行列，成為餐廳廚房的即戰力。

比嘉女士每天清晨五點起床備餐、晚上九點才結束工作，雖然工作忙碌、時薪約1200日圓（約新台幣269元），但她仍樂在其中，笑稱「活著真好」。她住在員工宿舍，休息時間還會利用空檔複習工作所需資訊，假日則在當地賞櫻旅遊，盡情體驗過去從未經歷的自由生活。她透露，這份工作可帶來收入，協助她存旅費去探望嫁到美國的女兒。

這類「打工旅行」的模式，也對雇主有利。當地飯店業者坦言人力吃緊時，資深工作者能提供穩定支援與溫和氣氛，帶來正面影響。此外，許多銀髮族表示，持續工作讓生活更有節奏感，有助於身心健康。根據清潔員工回應，他們除了能自由運用收入外，保持活動量也是持續工作的原因之一。

為因應這股需求，日本甚至出現專為60歲以上族群設立的人力派遣公司「高齡社」，提供從簡單的櫃檯服務、清潔、到社區工務等各種時薪高於平均的職缺。公司負責人指出，這群人不需重新訓練，具備基本社交禮儀與責任感，是黃金即戰力。這波趨勢顯示，退休不等於停下腳步，愈來愈多長者選擇走出舒適圈，以嶄新方式迎接下半人生，並為生活注入成就感與希望。

打工度假 換宿 日本 銀髮族

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