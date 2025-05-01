2乞丐為「爭地盤」爆衝突！40歲男胸口被連刺多刀 浴血倒地喪命
馬來西亞發生持刀傷人致死案。當地有2名乞丐為了「爭地盤」，先口角繼而動武，其中1人疑因情緒失控，拿刀猛刺對方胸口，令對方浴血倒地，當場證實不治。警方事後1小時迅速拘捕疑犯，發現他共有9項犯罪前科，翌日押解他至法庭申請延長扣押令；目前案件正引用《刑事法典》第302條文《謀殺》展開調查。
男子被連刺多刀倒地 當場證實不治
綜合馬來西亞媒體報導，事發於2025年4月24日（星期四）早上約11時30分，雪蘭莪州的莎阿南市（Shah Alam）發生1宗命案。當時有2名男子在某銀行門外打架，其中一人突然亮刀，向另一名40歲、印裔男子胸口連刺多刀，導致對方浴血倒地，當場證實不治。警方於下午12時接獲報案，並在半小時後迅速逮捕疑犯。
2名乞丐為「爭地盤」起衝突 一人情緒失控揮刀致命案
當地警方回應事件表示，死者已婚，於3年前因為車禍導致右腳受傷，需要一直綁上固定器。而死者和疑犯同是乞丐，兩人平日都會在事發地點附近乞討，事發時因「爭地盤」爭執，雙方先是口角，繼而演變成肢體衝突，其中28歲巫裔疑犯因一時情緒失控，拿刀猛刺死者胸口，終令對方喪命。
警方向法庭申請延長扣押令 以《謀殺罪》調查
警方調查後更發現，疑犯共有9項犯罪前科，其尿液檢測結果則顯示對毒品呈陰性。事發翌日（4月25日），警方押解疑犯至法庭申請7天延緩扣押令。目前案件正引用《刑事法典》第302條文《謀殺》進一步調查。
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文章授權轉載自《香港01》
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