德國研究機構：動物園猩猩比野生猩猩更具好奇心

環境對動物行為與認知發展的影響有多大？透過比較印尼野生猩猩，以及德國與瑞士動物園的飼養猩猩，德國研究機構發表一項最新研究指出，動物園裡的生活環境，大大改變猩猩對待周圍環境的方式與行為。

位於慕尼黑的德國最高研究所與科學團體「馬克思普朗克學會」（Max Planck Society）發表一項最新研究指出，「野生和動物園的猩猩在探索物件的方式上有所不同」。全文刊登在英國科學期刊科學報告（Scientific Reports）。

動物園飼養的猩猩經常被用來研究人類認知演化。

根據馬克思普朗克學會聲明指出，對人類嬰兒來說，探索物品可以了解物品的質地與重量，可以促進認知和運動發展，希望藉此研究對在發育的人類嬰兒有更深入的了解。

猩猩也被戲稱為「森林中的人」，類人猿中的靈長類皮毛呈現紅褐色，適應樹棲的生活方式。主要分布在印尼蘇門答臘（Sumatra）和婆羅洲（Borneo）。

據稱，該研究人員分析，年齡介在0.5歲至76歲之間的50多隻猩猩。其中，33隻年齡6個月至76歲的印尼野生動物，另外24隻分別來自德國與瑞士的4家動物園，年齡在7個月至49歲的飼養動物。依照猩猩年齡層，搜集猩猩每天進行的物體操作行為，分析猩猩活動個案。

根據該研究，野生猩猩主要探索自然存在的物體，例如植物、樹皮和樹枝。動物園猩猩則接觸更多類的物品，像是塑膠玩具、拼圖和可堆疊的物體，以鼓勵猩猩的操作和認知參與。

該研究指出，猩猩依據年齡發展出現的探索行為在兩種環境中都一致；然而，動物園裡的猩猩會持續探索到成年，野生猩猩則在斷奶後探索力就會下降，「在野外覓食和不斷保持警惕，可能使野生猩猩沒有太多時間進行探索」。

研究的主要作者勞默（Isabelle Laumer）在聲明中表示，「猩猩在動物園裡常探索，而且用不同的方式進行」。

勞默說，特別令人著迷的是，「即使在探索相同的物體，飼養的猩猩也會表現出更廣泛的行為，並且更頻繁使用工具，或同時操作多個物體」。該研究也指出，野生和動物園的猩猩在探索物件時間上沒有差別。

馬克思普朗克學會動物行為資深研究員舒普利（Caroline Schuppli）表示，這些結果顯示環境對動物行為和認知發展有很大的影響，透過比較野生動物與飼養動物，「我們可以更全面了解一種物種的認知潛力」。