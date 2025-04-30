耶路撒冷野火蔓延 以色列派兵支援滅火
以色列國防部長卡茲今天下令派兵支援與野火搏鬥的消防人員，並稱情況為「國家緊急狀態」。火勢在耶路撒冷附近迅速蔓延，當地主要公路已封閉，沿線居民撤離。
法新社報導，以色列緊急醫療救護組織紅色大衛之星（Magen David Adom）通報，目前有數以百計平民面臨大火威脅，並表示有16人因吸入濃煙受到輕傷，正在接受治療。紅色大衛之星補充說，警戒等級已升至最高。
以色列警方封鎖了連接耶路撒冷（Jerusalem）和特拉維夫（Tel Aviv）的主要公路，並撤離沿線居民，因為一週前遭火勢蹂躪的區域，再度爆發森林大火。
卡茲（Israel Katz）在以色列國防部聲明中表示：「我們正面臨國家緊急狀態，必須動員所有可用部隊來拯救生命及控制火勢。」
以色列媒體報導，耶路撒冷以西約30公里數個社區的居民已被疏散，並播出消防人員與猛烈火勢搏鬥的畫面。
以色列警方透過聲明表示，高溫和強風導致林區的火勢迅速蔓延，迫使至少5個社區的居民撤離。
主管消防部門的以色列國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）已前往受災地區，當地每年這個季節經常發生野火。他在一段影片聲明中表示，當局正努力調度，為災區提供更多援助，並撤離受困民眾。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言