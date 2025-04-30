文組生薪情差？美國分析曝「最低薪」大學科系排名 剛出社會1科系最慘

「文組生」較為低薪不只是刻板印象？美國一項分析指出，就讀文組某些科系的畢業生，無論是在初入職場的早期，還是中期的職涯發展中，其薪資都處於低薪行列。

美國媒體CNBC報導，根據紐約聯邦儲備銀行（Federal Reserve Bank of New York）的最新分析，顯示就讀教育、社會工作與藝術科系的學生，在畢業5年內的收入中位數，是所有科系中最低的；而在35至45歲的族群中，薪情最差的是來自幼教科系的畢業生。

該分析僅列入擁有學士學位的全職工作者，不包括仍在學校就讀的人，並參考了美國勞工統計局2023年的薪資數據。在本次調查中，所有科系的薪資中位數約為50,000美元（約新台幣160.1萬元），但人文和教育類科系的起薪多落在40,000美元（約新台幣128萬元）左右，甚至低於2023年美國的薪資中位數48,060美元（約新台幣153.9萬元）；相較之下，工程相關科系的畢業生早期年薪就能突破80,000美元（約新台幣256.1萬元）。

該分析也列出「早期職涯中收入最低」的10個大學科系，在22至27歲的全職工作者中，以主修外語的畢業生薪資中位數最低，僅40,000美元，其次是一般社會科學的41,000美元（約新台幣131.3萬元），以及表演藝術的41,900美元（約新台幣134.1萬元）。

儘管精通外語是一項寶貴的技能，但擁有語言學位未必能帶來較高的收入，這可能是因為語言可以在正規教育之外學習，加上許多畢業生傾向進入翻譯、教學、公職等薪資偏低的領域。整體來說，文組生的平均薪資低於工程、數理背景的畢業生，主要是因為科技、金融等高薪產業，對文組技能的需求較低。

美國大學畢業生早期職涯收入最低的10個科系（22–27歲）

科系 年收入中位數（美元） 外語 40,000 社會科學通論 41,000 表演藝術 41,900 人類學 42,000 幼兒教育 42,000 家庭與消費科學 42,000 教育學通論 42,000 其他生物科學 42,000 社會服務 42,000 神學與宗教 42,000

不幸的是，文組生的情況並沒有因為年齡增加而好轉，分析列出「中期職涯中收入最低」的10個大學科系，尤其是從教育科系畢業的學生。在35歲至45歲間，主修幼教科系的畢業生，收入中位數僅達49,000美元（約新台幣156萬元），小學教育及社會服務領域則分別為53,000美元（約新台幣169.7萬元）與54,000美元（約新台幣172.9萬元），顯示文組生在低薪排名依舊榜上有名。但與此同時，工程、數學等理組科系的畢業生，在職業生涯中期，收入通常能突破六位數。

美國中年職涯薪資最低的10個大學科系（35–45歲）