日本新幹線遭蛇纏電線導致跳電 部分區間車一度停駛

日本東海道新幹線今天傍晚歧阜羽島站到米原站之間發生停電，部分區間列車一度停駛，直到晚間7時（台灣時間6時）才陸續恢復通車。造成停電的原因居然是新幹線電線上有蛇纏繞。

日本TBS電視台報導，今天下午約5時30分，東海道新幹線的歧阜羽島站到米原站之間發生停電，北上的「新大阪站到名古屋站」以及南下的「東京站到新大阪站」之間列車暫時停駛。晚間7時左右列車陸續恢復通車，但因列車延誤，班次仍略微混亂。

JR東海公司查明後表示，停電的原因是有蛇纏繞在高壓電線上，導致電線短路。