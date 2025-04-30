一餐破千！大阪萬博「英式下午茶」遭日網炎上 台人見實品照傻眼了

日本大阪申辦的2025年世界博覽會（簡稱世博、萬博）吸引全球民眾湧入參觀，但近日一位日本媽媽帶著全家人前往體驗，結果卻對館內的「英式下午茶」大感失望。原PO這段親身經歷掀起許多人討論，就連台灣網友也紛紛直呼，「真的會很失望」。

原PO在「X」分享，兒子平時就很喜歡英國紅茶，這回最期待的就是英國館餐廳的「英式下午茶」。一套5000円（約新台幣1119元），雖然不便宜，但他們一家人還是興致勃勃地排隊等候。等待期間掃了菜單上的 QR Code，邊想像著鬆軟司康搭配濃郁紅茶，心情十分雀躍。

原PO指出，在等待20分鐘，餐點終於送上桌後，司康「居然只有一顆」，她忍不住當場愣住。「明明菜單寫兩個」，平常個性內斂的孩子準備默默吞下肚，但原PO與老公長年與外國人打交道，決定立刻出面詢問。結果服務人員先是一陣尷尬，接著默默從廚房補來三顆司康。

然而，之後老公單點的鮮奶油紅茶套餐送上來時，也只有一顆司康。當再次向店員反映，一位日本籍店員竟解釋，「因為司康變大了，所以只有一顆」。原PO傻眼表示，「我們根本不知道原來的大小長怎樣，也沒人事先說明」，但對方卻擺出一副「這不是常識嗎？」的態度，直到她直言不妥，店員才終於不情不願補上第二顆。

除了司康數量出問題外，英式下午茶中的主角「紅茶」更讓人失望。原PO透露，餐點中的紅茶竟直接將茶包放在紙杯中便端上桌，一人僅附一杯，完全沒有典雅瓷壺或續杯服務，讓她直呼，「主角是紅茶吧！下午茶怎麼不能續杯？」。由於紅茶只有一小杯，所以她堅持要求加水，甚至向店員表示「不懂的話，把經理叫來」，最後在一臉困惑的英國籍經理點頭下，才成功續了一壺熱水。

她一家人的奮戰也鼓舞了旁邊桌的家庭，一開始還在觀望，結果看到他們成功加司康、續紅茶，便紛紛效仿，成功「解鎖」完整下午茶。除了原PO的親身經歷，還有其他日本網友列出英國館的「下午茶悲報」，原本果醬用玻璃瓶裝，改用紙杯包裝；點心架非英倫風，而是家具店的北歐風；蛋糕則是冷凍切片蛋糕。

事件曝光後，掀起不少日本網友討論，「這看起來也太糟糕了吧」、「用紙杯裝紅茶，還能是傳統的英式下午茶嗎？」、「這樣一餐要5000円合理嗎？」、「我給英國籍老公看照片，他覺得看起來不太好吃，令人失望」。

旅日網紅「魚漿夫婦」分享2篇貼文後，忍不住吐槽「那個架子是IKEA的，這樣能算是瑞典下午茶嗎？」。一票台灣網友則表示，「真的會很失望，比如買一個價值500元便當，結果裡面有三色豆一樣」、「紙杯茶看起來超遜」、「讓你體驗英國物價」、「終於正確反映出英國的現況了」。