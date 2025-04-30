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能源高層入閣！德新政府能源與氣候政策 將轉為實用、產業導向

中央社／ 柏林30日專電
前能源企業高層、曾任國會議員的萊歇出任德國經濟部長，被外界視為新政府未來經濟與能源政策將轉向實用、產業導向的重要訊號。 法新社
前能源企業高層、曾任國會議員的萊歇出任德國經濟部長，被外界視為新政府未來經濟與能源政策將轉向實用、產業導向的重要訊號。 法新社

德國準總理梅爾茨擬於5月6日正式就任，新政府內閣成員名單大致底定。其中最受關注的任命之一，是由前能源企業高層、曾任國會議員的萊歇出任經濟部長，被外界視為新政府未來經濟與能源政策將轉向實用、產業導向的重要訊號。

現年51歲的萊歇（Katherina Reiche），具備化學博士學位，1998至2015年間代表基民盟（CDU）擔任國會議員，並曾任聯邦環保部及交通部國務秘書。

近年她轉戰企業界，先後領導德國能源政策重要利益團體「德國市政公用事業協會」（VKU），與德國能源巨頭意昂集團（E.ON）旗下的Westenergie公司。近年並擔任聯邦政府的「國家氫能委員會」主席。

萊歇曾在今年2月能源展中批評，現行德國能源轉型政策過於理想化，追求不切實際目標。她主張政府應為市場訂出明確框架，但不應過度干預能源選項，強調所有技術選擇都該擺在檯面上，例如包括具爭議的藍氫在內的「所有顏色的氫氣」。

這與前任聯邦經濟與氣候保護部部長哈柏克（Robert Habeck）強調可再生能源與綠氫的路線明顯不同，顯示未來德國能源政策可能朝「技術中立」、「企業友善」方向調整。

不過，萊歇的任命也引來不少爭議。她將從能源企業高層職位直接轉任監管該產業的部會首長，未經任何「冷卻期」，引發利益衝突疑慮。

國際透明組織（Transparency International）與德國非政府組織Lobbycontrol，均呼籲萊歇公開與各類利益團體的接觸紀錄，並在能源政策決策中保持距離與透明度。

儘管如此，能源業界普遍對此任命表達歡迎，認為萊歇熟悉產業運作，有助推動實際可行的政策。VKU執行長李賓（Ingbert Liebing）稱此人事安排「讓人對德國經濟未來更有信心」。

萊歇能否在平衡產業利益與氣候目標之間取得共識，將是梅爾茨（Friedrich Merz）政府上任後的一大考驗。

此外，隨著氣候政策主責機關從經濟部移回環保部，德國碳排放交易制度的主管權限也可能隨之調整。

碳交易是德國推動能源轉型與減碳目標的核心工具，涵蓋電力、工業與交通部門。其制度設計與碳價走勢，不僅影響產業減排成本，也牽動整體氣候政策的方向與執行力。

梅爾茨政府此舉，意味著與前朝由綠黨主導、將氣候保護與轉型作為產業政策核心導向的路線劃清界線。未來德國經濟部將聚焦產業與能源發展，氣候保護職責則回歸環保部，顯示新政府有意將經濟與氣候政策分開處理，藉此降低綠能轉型過快對產業造成的衝擊。

內閣 再生能源 德國 能源政策

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