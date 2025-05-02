交往首日就遞上信用卡！跨國戀年增40% 韓男靠一招攻陷日女

根據日媒「SPA！」專欄，部落客「キムまる子」提到近年來日韓夫婦的數量大增，今年比去年多了40%。雖然跨國戀愛需要付出更多時間與金錢成本，但許多女性仍認為「值得」，其背後原因引發關注。

文中採訪了一位35歲日本女性，她表示自己曾與三位韓國男性交往，共通點是「都能坦率的談論未來」，且不吝表達感情。例如，有人交往第一天就遞上信用卡說「隨妳用」，但實際月收僅約23萬日圓（約新台幣51,500元），甚至日常開支也緊縮，但初期展現的誠意與信任感令人動心。她坦言，這樣的舉動雖然不代表在經濟上有實力，但容易讓人產生被重視的錯覺。

她也提到，相較於部分日本男性對婚姻話題較為保守，韓國男性往往能輕鬆討論同居、養寵物、孩子名字等細節，這讓人感受到關係的進展與未來的可能性。不過，也有不少案例是在深入交往後，因對未來期待不同而分手，例如一名朋友與韓國男友交往三年，原訂結婚，對方卻在最後關頭坦承「還沒準備好當爸爸」，導致戀情破局。

專家分析，韓國男性多半擅長在戀愛初期傳遞「真誠與決心」，但隨著交往時間變長，部分人卻因現實壓力或自身準備不足而退縮。這樣的落差也讓部分日本女性對跨國戀愛的幻想逐漸破滅。文中最後提醒，雖然韓國男性在戀愛時具有吸引力，但交往仍須建立在彼此充分了解與誠實溝通的基礎上。避免因對方甜言蜜語而忽略實際條件，才能在理想與現實間取得平衡。