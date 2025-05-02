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日本人道歉就愛送羊羹？禮儀專家道出眉角「選錯恐致反效果」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本人選擇道歉賠罪的禮品眉角很多。日本人道歉示意圖。 圖／ingimage
日本人選擇道歉賠罪的禮品眉角很多。日本人道歉示意圖。 圖／ingimage

根據「ラジオ関西トピックス」報導，在日本商務和社交場合中，「虎屋羊羹」被公認為賠罪道歉時最受信賴的定番禮品。虎屋自室町時代後期創業，歷史悠久，並曾為皇室御用點心，憑藉其高知名度、優良品質與沉穩形象，在正式場合中備受推崇。

熟悉日本商業禮儀的專家西出ひろ子指出，選擇賠罪道歉的禮品時，首要條件是能表達「深刻意識到這次失禮」的誠意，因此禮品需具備一定份量與莊重的包裝。虎屋羊羹的厚重手感、高雅包裝和廣為人知的品牌信譽以及悠久的傳統，正好符合這些要求。不僅如此，為避免挑選失誤引起反效果，選擇虎屋也被視為「最不容易出錯的保險選項」。

不過，西出專家也提醒，賠罪道歉場合禮品並非一味追求制式化。如果對方有特定喜好，選擇符合對方期待的品項會更能表達誠意。像是太輕的煎餅、包裝過於活潑的洋菓子，雖不被完全否定，但若選得不當，仍可能引起誤會。此外，她也指出，「虎屋羊羹」雖然是標準答案，但若被認為是「未經思考的選擇」，反而可能讓歉意打折，因此建議在多種選項中斟酌決定。

整體而言，選擇賠罪禮品時，最重要的是從對方立場出發，表達真正的歉意與誠意。即使是廣受認可的虎屋羊羹，也需根據情境適當運用，才能既合乎禮節，又讓對方感受到自己的真誠。

日本 社交 點心

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