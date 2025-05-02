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不熱情不代表失禮！日作家揭法式服務「冷淡」原因：顧客與店員平等

聯合新聞網／ 綜合報導
習慣日式顧客至上服務的人，到法國前應切換心情，適應不同文化。情境示意圖。圖／ingimage
習慣日式顧客至上服務的人，到法國前應切換心情，適應不同文化。情境示意圖。圖／ingimage

根據日媒「All About」中移居法國的專欄作家大內聖子分享，法國商店與餐飲業的冷淡態度並非服務不周，而是反映了當地強調顧客與店員平等的文化觀念。在法國，無論是高級餐廳還是街頭超市，店員與顧客之間並無明顯的上下階級關係，彼此以對等的立場互動，這與日本「顧客至上」的服務理念形成鮮明對比。

文中指出，法國店員的服務風格通常較為直接，甚至可能在顧客面前表達對其他顧客的不滿。例如，一位收銀員可能會對下一位顧客抱怨前一位顧客未打招呼。在法國，進入商店時主動說「Bonjour」（您好）是基本禮儀，未做到可能被視為沒禮貌。此外，法國人普遍認為店員也是普通人，應該被理解和尊重，因此對於店員的冷淡態度，多數人表示接受。

在餐飲業方面，法國餐廳通常不鼓勵顧客主動呼叫服務生，而是建議耐心等待服務生前來。這是因為每位服務生負責特定的桌位，彼此之間不會互相干涉。即使在繁忙時段，服務生也不會加快服務速度，因為他們遵循「店內規定優先」的原則。此外，法國餐廳在營業時間結束時會準時關門，即使有顧客尚未用餐完畢，也不會延長營業時間。

儘管法國的服務風格與日本大相逕庭，但只要顧客遵守當地的基本禮儀，例如進店時主動打招呼、耐心等待服務生等，仍能獲得良好的服務。這種強調個人主義與彼此尊重的文化，會讓人反思過度服務是否真的必要。

店員 日本 法國 餐廳 餐飲業

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