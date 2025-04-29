破壞成員國互信原則 歐盟法院判馬耳他「黃金護照」違法
歐盟最高法院周二（4月29日）做出裁決，認定馬耳他針對富有外國人的「黃金護照」違反歐盟法律。根據裁決，該國不得允許外籍人士通過支付或投資即取得馬耳他公民身份。
歐盟法院稱，儘管歐盟成員國有權決定本國的入籍條件，但馬耳他的做法破壞了成員國之間相互信任的原則，而這一原則是歐盟共同空間的基礎。
根據「黃金護照」有關規定，外國人只要投資約100萬歐元，即可取得馬耳他國籍，不僅擁有該國公民身份，還可在歐盟其他國家自由居住和工作。
早在2020年10月，歐盟委員會就對馬耳他啟動了涉嫌違反歐盟條約的調查程序。此後就「黃金護照」法規的調整，歐委會和馬耳他進行了長時間的爭吵。
歐盟委員會2022年向歐盟法院對馬耳他提出控告。馬耳他一再堅稱，該國對歐盟條約的詮釋並無不當。
延伸閱讀：歐洲各國的入籍門檻高低不同
歐盟法院的最新裁決認為，成員國不能「以事先定出的支付或投資金額為交換條件」，授予該國國籍、甚至歐盟公民身份。因為這樣做的後果是，把獲得一國國籍變成「純粹的商業交易」，這一做法無法讓這個國家與其公民之間「建立起必要的團結紐帶和善意」，也不能確保成員國之間的互信。
在俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭爆發後，馬耳他暫停了對俄羅斯和白俄羅斯公民實施「黃金護照」規定。
除了馬耳他之外，歐盟成員國中的保加利亞和塞浦路斯也曾推出類似的「黃金護照」，被指責「甩賣歐盟護照」。這兩個國家已於幾年前終止了有關政策。
DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。
© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言