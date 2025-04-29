馬中免簽延長 業者憂政策恐遭濫用、變相經商牟利

馬中免簽將延長5年，入境從30天增至90天，大陸人入境雖有助觀光收益，但屢遭揭發在沒有工作簽證下從事與入境不符的商業行為。檳城進出口商會說，大陸人如濫用免簽對本地商家造成嚴重打擊。

馬來西亞內政部長賽夫丁（Saifuddin NasutionIsmail）日前宣布，馬來西亞與大陸同意將現有免簽延長5年，並把馬中兩國公民免簽停留期限從30天延長到90天，待細節敲定才宣布生效日期。

中國報報導，檳城進出口商公會會長林界成說，馬來西亞實施免簽新政策立意良善，有利馬來西亞與大陸經貿往來，但這項政策美意如被濫用，將對在地的中小企業帶來負面影響。

馬來西亞業者認為，這些入境的外國人多半未持合法工作簽證，就進行商業活動。

林界成指出，大陸餐飲業、家具業近年來赴馬來西亞做生意，店面的服務生都來自大陸，他擔心入境免簽天數延長的便利，結果反而變相是為在大馬經商的大陸人開方便之門。

他認為，政府應對免簽入境的外國人，尤其是大陸公民設定明確規範，保障在地業者的生存空間。

馬來西亞於2023年12月開放對大陸免簽，大陸觀光客赴馬來西亞平均每月達25萬人次，期間曾傳出犯罪集團利用免簽之便入境詐騙，也有假觀光之名入境從事與入境目的不符的商業行為。

馬來西亞最近更有攝影師揭露大陸攝影團隊藉免簽接單，低價包套搶占市場，嚴重縮壓本地攝影師生存空間。馬來西亞攝影業者懷疑這些攝影團隊沒有合法工作簽證。