追隨耶穌之風吹向法國 萬人復活節受洗

大量信徒開始湧入法國各地教堂。根據法國天主教指出，今年復活節主日有超過1萬人接受洗禮，人數是過去20多年來最多的一次。平日若前往已重新開放的巴黎聖母院，更可看到許多信徒排隊等候告解。

法國無神論者偏高

據《宗教與民主研究所》報導，在平日下午走進巴黎聖母院，經常可以看到許多信徒排隊等待告解，而本月法國天主教會也對外宣布，今年復活節有超過一萬名成年人受洗，人數是20多年來最多的一次。

法國一直是全球自認為無神論者比例最高的國家之一，截至2020年，全球排名第13位。不過，一位基督教牧師表示，目前在法國天主教界可以明顯觀察到一股復興的浪潮，從最近公布的法國天主教受洗人數數據可以印證這一點。

人數打破受洗紀錄

據《基督教郵報》報導，法國天主教會預計今年復活節受洗成年人數為10,384名、約7,400名青少年也接受洗禮，人數成長45%。今年3月，法國天主教週刊《Famille Chrétienne》也報導，在聖灰日彌撒上，參加禮拜的人潮大量增加。

里爾聖歐貝爾教堂本篤．德．西內蒂神父就指出，「出席的人數打破了過去的紀錄。將近千人聚集在教會，許多人都是第一次參加禮拜的青少年。」

民眾深受上帝吸引

對此，里昂總主教奧利維耶・德熱爾梅認為，「慕道者人數的湧入不是偶然。這是上帝給我們的鼓勵，提醒我們祂才是宣教的主宰、是祂親自吸引人、感動人心並向人啟示自己。」

法國與天主教的關係漫長且複雜，雖然數個世紀以來，法國一直是天主教的重鎮，例如曾為十字軍東征提供大量士兵並興建許多有名教堂，但自從1789年爆發法國大革命以來，法國國內也不時傳出限制天主教在政治與社會上影響力的聲音。

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