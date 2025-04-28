台裔建築師設計 大埃及博物館7月正式開幕

全世界最大考古博物館「大埃及博物館」目前僅開放部分區域試營運。埃及近日宣布，將於7月3日舉辦全館正式開幕典禮；為保證開幕典禮作業完善，6月15日至7月5日不對公眾開放，請遊客這段期間不要安排博物館參觀活動。

大埃及博物館（Grand Egyptian Museum, GEM）距舉世聞名的吉薩金字塔區（Giza Pyramids）約2公里，也靠近新開放的斯芬克斯（Sphinx）國際機場。

大埃及博物館總面積近50萬平方公尺，館藏近10萬件古文物，包括5000多件埃及法老圖坦卡門（Tutankhamun）於1902年出土、至今未曾公開面世的陪葬品珍寶。

備受矚目的「大埃及博物館」歷時20年建造，耗費12億美元（約新台幣390億元）。正式開幕後，將成為全世界最大單一文明考古博物館，比法國羅浮宮（Louvre）博物館面積大2倍，比大英博物館（BritishMuseum）大2.5倍。

這座超現代風格建築外觀採用各式折疊處理三角石板，設計原型出自於台裔美籍建築師彭士佛。埃及政府在2003年從來自全球1557張的國際競圖中，相中彭士佛為大埃及博物館提供的原型設計構思，為其融合東西方、走中庸之道的設計理念所折服。

聯合國教科文組織（UNESCO）在2024年為大埃及博物館授予享有盛譽的「凡爾賽」建築獎（PrixVersailles Award），評為2024年全球最美博物館之一。

大埃及博物館在2020年完工後，不時傳出正式開幕時間，但埃及政府始終未正面回應。直到去年10月，埃及政府終於宣布開放部分區域試營運。

試營運期間開放區域包括：戶外景觀廣場、大殿廳（Main Hall）、大階梯區（Grand Staircase），以及包含12個分區廊廳，共展示1萬5000件文物的主展廳（Main Galleries）。

目前博物館整體園區還有3個展廳尚未開放，包括最受矚目的3樓圖坦卡門展廳、提供高科技感官互動式趣味學習體驗的2樓兒童博物館（Children'sMuseum），以及附屬在博物館主建物旁的「古夫船博物館」（Khufu's Boats Museum）。

大埃及博物館管理局執行長葛尼姆（AhmedGhoneim）23日宣布，將於7月3日舉辦盛大的全館開幕典禮，並於6月15日至7月5日暫時對公眾關閉博物館全區，為開幕典禮及全面開放作業進行最後完善準備。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，葛尼姆說，館方正緊鑼密鼓研究各種開幕文化娛樂活動，向世人展現埃及獨特的古文明文化遺產，屆時也會邀請各國政要出席開幕典禮和活動。

埃及交通部正加緊進行行經大埃及博物館的快速接駁公車路線施工作業，目標是所有48個車站在5月底前完工，以趕在開幕典禮前投入營運。

大埃及博物館管理局提醒旅行社及遊客，在6月15日至7月5日間取消大埃及博物館旅遊行程，以免撲空。