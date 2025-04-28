韓國大邱野火延燒 逾1200名居民撤離

位於倫敦泰晤士河畔的泰特現代美術館（Tate Modern），是舉世知名的當代藝術聖地，而今年2025年，恰是泰特現代美術館現址開幕的25週年。美術館建築本身是一座廢棄的發電站，矗立在倫敦市中心，在2000年5月11日由英國女王伊麗莎白二世揭幕——儘管當時女王對館內展出的藝術品有些不知所措。今年5月9日至12日期間，泰特也將舉行一系列從白天到黑夜的慶祝活動，帶領觀眾見證泰特對於界限、對於藝術、對於看待世界眼光的突破。

2025-04-28 12:42