韓國大邱野火延燒 逾1200名居民撤離
由於強風助長野火，韓國大邱（Daegu）今天下令超過1200名居民撤離，並因擔心火勢影響而封閉當地高速公路部分路段。
路透社報導，韓國山林廳（Korea Forest Service）發布聲明指出，野火發生在當地時間下午2時左右，受乾燥天氣和持續強風吹拂影響，火勢在不到2個小時內波及約50公頃土地。
位於韓國首都首爾東南方約233公里的大邱目前尚未傳出火勢造成傷亡的通報。
韓國山林廳表示，現場已出動26架直升機和202名消防人員，同時關閉京釜高速公路部分路段。
韓國今年3月遭遇該國史上最嚴重的自然火災，造成近30人死亡、多座歷史悠久的寺廟被焚毀。
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