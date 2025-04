執刀不夠精準 馬斯克大膽預言：機器人將在五年內技壓人類外科醫生

億萬富豪馬斯克大膽預測,機器人有望在五年內超越最優秀的人類外科醫生,並說他旗下的腦機介面公司Neuralink,也因人類執刀不夠精準,而出動機器人代勞。

馬斯克28日在X平台發文寫道,機器人將在五年內技壓最出色的外科醫生。由於人類無法達到手術所須的速度和精準度,Neuralink動用機器人來植入腦機電極。

馬斯克做出上述發言,是要回應醫材廠美敦力(Medtronic)Hugo機器人輔助手術(RAS)的報導。Hugo近來成功執行137起泌尿手術,動刀部位包括攝護腺、腎臟、膀胱等,手術成功率高達98.5%,超越85%的初期目標,其中只有兩起必須重新動傳統手術,一起是因機器失靈、另一起則是因患者病況棘手。

Robots will surpass good human surgeons within a few years and the best human surgeons within ~5 years. @Neuralink had to use a robot for the brain-computer electrode insertion, as it was impossible for a human to achieve the required speed and precision. https://t.co/ipPhQK8z1j— Elon Musk (@elonmusk) April 27, 2025

馬斯克不是唯一做出類似預測的科技大老,微軟創辦人比爾蓋茲稍早表示,人工智慧(AI)不只能解決醫生、教師等專業人員的長期短缺問題,更將徹底改變社會對工作的看法。他說,AI將介入提供醫療知識,未來不會缺工。機器人的進展與AI醫學智慧,將使醫療資源不足的偏鄉,不久後擁有世界級的診療和外科工具。