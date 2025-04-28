南韓龍頭SK電信遇駭個資外洩 免費替客戶換SIM卡引人龍

韓國電信業龍頭SK電信（SK Telecom）先前遭駭客攻擊導致客戶資料外洩，今天開始為其2300萬名行動通訊用戶提供免費更換SIM卡，引發換卡點排起長長人龍。

法新社報導，SK電信本月稍早宣布遭到駭客利用惡意程式碼攻擊，導致客戶個資面臨外洩危險。SK電信為此道歉，韓國政府也因而下令檢查全國所有資料保護系統。

SK電信尚未提供這起駭客攻擊案受損程度及攻擊者是誰等細節。

SK電信今天發布新聞稿說：「自今天上午10時起，我們將在全國2600家門市替希望更換USIM卡的用戶免費換卡。」

SK電信已承諾會負起所有相關責任，並請求用戶註冊1項個資保護服務。

不過SK電信也坦言，若要替所有2300萬名客戶更換USIM卡，現有供應量還不到所需的5%，但會在5月底前再取得500萬張卡。