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大陸男大生兩度攀富士山被救 竟為「找回手機」

中央社／ 東京28日專電

一名中國籍大學生上週才在富士山山頂附近身體不適被直升機救下山，僅過了4天又再次入山，這次因為高山症倒下又被警方救助。他自稱再次入山，是為了取回「上次忘記的手機」。日媒稱之為「太給人找麻煩的中國人大學生」。

日本富士新聞網（FNN）報導，這名27歲中國籍男大生26日中午12時50分左右，被其他登山客發現倒在富士山富士宮口8合目附近的登山步道上，靜岡縣警方的山岳遇難救援隊獲報後趕赴現場救援。

由於該名大學生患上了高山症，救援隊先把他用擔架從8合目抬到5合目，再於27日凌晨2時50分左右把他移交給救護隊。警方表示，男子並沒有生命危險。

然而，這名男大生攀登富士山的理由令人吃驚，竟然是因為他「要找回手機」。

事實上，這名男大生4天前才因為攀登富士山被救援。他在21日上山，但是22日爬到山頂附近出現噁心等身體不適症狀，而且遺失了防滑的冰爪無法下山，因而請求救援，山梨縣派出防災直升機將他救出。不過，當時他把手機掉在山頂附近。

因此，他為了取回手機再次攀登富士山，這次因為高山症又需要警方協助救援。至於他這次是否有找回手機，目前仍不清楚。

由於富士山目前正值冬季閉山期間，5合目以上的登山步道封閉，警方呼籲民眾避免登山。

中國男大生這種造成別人困擾的行為犯了日本社會的大忌，直接被日媒痛斥「太給人找麻煩」。

日刊體育報導，登山家野口健今天在社群媒體X發文，表示這名男大生「實在太愚蠢」，應該向他索取救援費用。「救助隊雖然救了他的命，但是這男的腦子已經無可救藥了。實在太蠢了。」

他也提到自己曾在2023年9月攀登海拔8163公尺的尼泊爾馬納斯盧峰（Manaslu）時，因為呼吸困難被直昇機送醫，但是「我使用我購買的保險支付了費用。雖然登山保險非常昂貴，但這是在登山時理所當然要支付的。」

他強調，「我們是在別人的國家登山，不可能靠尼泊爾人民的稅金來救助自己」。

大學生 富士山 高山症

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