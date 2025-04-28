獅子山進入公衛緊急狀態後 M痘新增177例
位於西非大西洋岸的獅子山共和國衛生官員告訴法新社，境內M痘（Mpox）感染病例上升，近日通報新增177個病例。
獅子山共和國（Sierra Leone）為對抗M痘病毒，在1月宣布進入公共衛生緊急狀態，並派遣衛生團隊進入當地疑似遭感染者的家庭進行篩檢作業。
衛生部的社會動員協調人克萊門斯（AmandaClemens）昨天表示，衛生工作人員在25至26日期間共記錄177名病例。
獅子山衛生當局昨天公布，自1月起已記錄763例，其中6例死亡，282例康復。
宣布公衛緊急狀態之後，首都自由市（Freetown）通報病例居冠，政府因此自2月以來在當地開設4家治療中心。
獅子山從世界衛生組織（WHO）和發展夥伴取得6萬1300劑疫苗後，在4月初起為前線醫護、高風險感染族群和12歲以上孩童施打疫苗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言