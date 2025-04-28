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力拚無罪？虐童剴剴案今開庭 保母姊妹指「他自虐撞頭」

獅子山進入公衛緊急狀態後 M痘新增177例

中央社／ 獅子山首都自由市27日綜合外電報導

位於西非大西洋岸的獅子山共和國衛生官員告訴法新社，境內M痘（Mpox）感染病例上升，近日通報新增177個病例。

獅子山共和國（Sierra Leone）為對抗M痘病毒，在1月宣布進入公共衛生緊急狀態，並派遣衛生團隊進入當地疑似遭感染者的家庭進行篩檢作業。

衛生部的社會動員協調人克萊門斯（AmandaClemens）昨天表示，衛生工作人員在25至26日期間共記錄177名病例。

獅子山衛生當局昨天公布，自1月起已記錄763例，其中6例死亡，282例康復。

宣布公衛緊急狀態之後，首都自由市（Freetown）通報病例居冠，政府因此自2月以來在當地開設4家治療中心。

獅子山從世界衛生組織（WHO）和發展夥伴取得6萬1300劑疫苗後，在4月初起為前線醫護、高風險感染族群和12歲以上孩童施打疫苗。

M痘 獅子

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