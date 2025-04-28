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地中海盆地大洪水 沖刷出獨特菱形山丘

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
菱形山丘示意圖。義大利西西里島的獨特山丘地形，來自地中海盆地的大洪水沖刷。（Photo by Lucas Fonquernie on Unsplash under C.C License）
菱形山丘示意圖。義大利西西里島的獨特山丘地形，來自地中海盆地的大洪水沖刷。（Photo by Lucas Fonquernie on Unsplash under C.C License）

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

義大利西西里島的獨特山丘地形，竟來自地中海盆地的大洪水沖刷！研究指出，地中海盆地水流曾經極速湧過直布羅陀海峽，形成地球歷史上已知最大的洪水，並沖刷出西西里島上的菱形山丘地形。科學家表示，菱形山丘本身呈現流線型，為該洪水提供第一個陸地證據。

地球史上最大洪水

衛報》報導，地中海盆地水流約於500萬年前極速湧過直布羅陀海峽，並在短短幾年內就填滿了整個盆地，成為地球歷史上已知最大的洪水。如今，西西里島東南部山頂上的岩石沉積物，為該洪水提供第一個陸地證據。

據報導，科學家曾於2009年在直布羅陀海峽底部發現一個巨大的侵蝕水道，並發展出「特大洪水理論」。隨後，更多研究揭示海底的沖刷痕跡，並顯示海水如何穿越西西里島和非洲大陸之間的淺縫，最終注入地中海東部。

針對西西里島東南部的菱形山丘地形，義大利卡塔尼亞大學教授巴雷卡認為，這些山丘是因海水沖刷而都朝著相同方向排列。如今，該研究證實巴雷卡的預測，即山頂上的巨石是從更深的地層沖刷上來的，並由40公尺深的水以每小時115公里的速度沖刷而成。

流線型菱形山丘

新科學家》指出，地中海與大西洋約於600萬年前隔絕並開始乾涸，導致地中海盆地形成大量鹽沉積物，海平面似乎下降了至少一公里，這起地質事件被稱作「墨西拿鹽度危機」。大約70年過後，海水流經直布羅陀海峽並再度流入地中海，直到2009年，科學家才發現，在海峽底部發現的大規模侵蝕水道預示著一場更即時的大洪水。

英國南安普敦大學教授卡林表示，這場特大洪水首先淹沒地中海西部盆地，而海底的侵蝕特徵表明，其隨後溢出西西里岩床的水下山脊，最終進入東部盆地。

此外，許多山丘本身呈現流線型，這些獨特樣貌是在上一個冰河時期末期冰壩決堤引起的大洪水中形成的。

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地中海 洪水 科學家

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