任天堂、小小兵、哈利波特誰是冠軍？日本環球影城十大主題園區一次看

想去日本環球影城（Universal Studios Japan，USJ），卻不知道怎麼安排路線、朝聖哪些園區？別擔心，這篇就是你的遊玩攻略！從超人氣的「超級任天堂世界」，到充滿神秘氛圍的「哈利波特魔法世界」、瘋狂搞笑的「小小兵樂園」，每一區都精彩到讓大人小孩都捨不得離開！

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，盤點日本環球影城十大主題園區，不論你是遊戲控、電影迷，還是親子出遊的爸媽，這篇一次告訴你每個園區必拍亮點、必玩設施，讓你玩得開心、拍得滿意、回憶滿分！出發前先看這一篇，絕對不會錯過任何一個精彩景點。

No.10 舊金山區域

喜歡港灣風情與美食的你，絕對不能錯過舊金山區域！這裡重現了中國城、漁人碼頭的海港氛圍，悠閒地漫步其中超級療癒。雖然沒有大型遊樂設施，但有龍之珍珠、快樂咖啡廳、Wharf Café、Lombard's Landing等主題餐廳，絕對是吃貨的天堂！

許多網友也特別分享，「12:00午餐-舊金山園區『快樂咖啡廳』，炸雞還不錯吃，黃色那杯是香蕉奶昔，偏甜的人沒有很喜歡，小小兵漢堡也還不錯、洋蔥圈好吃，飲料是自助式可以續杯」、「由於這次帶了寶寶，事前特別查詢適合的飲食，比較推薦適合寶寶或小小孩的有：舊金山區的快樂咖啡廳，咖哩套餐、沙拉吧，¥1,890；侏羅紀的新發現餐廳，雞魚肉等套餐，¥1,750起；舊金山區的龍之珍珠，中式料理，¥1,500起；任天堂區奇諾比奧咖啡廳，義式料理，¥1,500起」。

No.9 水世界

水花四濺、火光衝天，這裡是環球影城最震撼的實景表演地點！「水世界」模擬電影《水世界》場景，位於荒廢近未來世界中的漂浮城市，每天定時上演高空跳水、火藥爆炸、摩托車水戰等場面，一秒都不讓你眨眼。演員們與觀眾互動滿滿，有時還會不小心把你潑得全身濕透，請務必準備雨衣或坐在安全區。

觀眾看完水世界震撼表演後也感嘆，「真的20年不變的經典」、「推薦大家一定要看『水世界』表演，非常震撼！非常精彩！」「出來馬上衝水世界看表演，一直爆破、遊艇甩水，打的乒乒乓乓，整場表演很刺激很熱鬧，值得啦！」

No.8 親善村

遊樂設施：大白鯊、親善村漫步道遊戲

親善村復刻著名驚悚電影《大白鯊》場景，不只可以和張開血盆大口的巨無霸大白鯊拍照，還能乘坐「大白鯊」遊樂設施，感受彷彿被食人鯊魚追逐的刺激感，也可以體驗親善村漫步道遊戲。如果餓了的話，不妨到旁邊的親善碼頭餐廳、漫步道小吃、親善村冰淇淋享用餐點或下午茶，感受親善村獨有的特色與魅力。

有網友也在PTT上分享大白鯊是必玩遊樂設施的3個原因，包含劇情簡單、噴水噴火及搭船遊玩，「船長是真人演出，雖然講日文聽不懂，但現場演出就是有種魅力」、「有感受到水花濺起打在身上，加上真的爆破有火焰，這些都是真的，不是4D電影可以比的」、「來度假就是要搭船啊！在水面的感覺就是舒服，放鬆的同時又有刺激，真是享受」。

No.7 好萊塢區域

遊樂設施：太空幻想列車、好萊塢美夢・乘車遊、好萊塢美夢・乘車遊～逆轉世界～

如果你是喜歡看電影的人，那你絕對不能錯過好萊塢區域！好萊塢區域不僅重現1930至1940年代經典好萊塢大道，更是各大設施的起點，其中「好萊塢美夢・乘車遊」是一款超人氣的雲霄飛車，乘坐體驗時，除了有宛如翱翔天際般的驚險刺激感，還有不同背景音樂陪伴你尖叫俯衝；如果想要進階挑戰，還能選擇「逆轉世界」背向式雲霄飛車，從43公尺高空向下俯衝。這裡還可以看到芝麻街4D電影魔術、史瑞克4D歷險記，就算不敢玩刺激的遊樂設施，也能在這裡留下美好回憶。

好萊塢美夢・乘車遊近年與動漫《航海王》、《鬼滅之刃》聯名，另曾播放南韓男團SEVENTEEN的熱門歌曲〈VERY NICE〉，備受網友關注，「每年暑假好像《海賊王》是定番」、「這超好玩的～再配上〈VERY NICE〉真的是絕了」、「好萊塢美夢乘車遊：沉浸式雲霄飛車，可以邊聽超燃的動漫歌邊搭，我點《鬼滅》的主題曲，音樂一下差點哭，超讚！是裡面最喜歡的設施」。

No.6 紐約區域

遊樂設施：園內節慶

走進仿真的紐約街頭，霓虹燈閃爍、爵士樂悠揚，從光鮮亮麗的第五大道到鄉村氛圍的德蘭西街，彷彿一秒穿越到1930年代的大蘋果，每位遊客來到這裡都能盡情感受知名電影場景。來到這裡除了可以挑戰狂歡節遊戲，帶著小朋友在「42號街工作室」和小小兵、史努比留下珍貴合照，還可以品嚐路易紐約比薩餅舖、芬尼根酒吧&燒烤的道地美食，滿滿城市氛圍讓人根本不想離開！

2024年3月底《名偵探柯南4D現場表演秀～星空的寶石～》登上日本環球影城紐約區域曼哈頓劇院，吸引大量粉絲前往朝聖，「光賣店就好逛到不行，身為《名偵探柯南》鐵粉，馬上手滑買了嫌疑犯玩偶、APTX-4869糖果」、「《柯南》劇場也很不錯看！效果十足！」「吃完餐廳後本想看15:00『水世界』表演，但竟然因為人太多不開放再進去觀看，我就去看『柯南4D表演秀』虛擬+真人的表演，蠻推薦的」。

No.5 侏羅紀公園

遊樂設施：侏羅紀公園乘船遊、飛天翼龍

準備好與恐龍共度驚險時光了嗎？侏羅紀公園園區植被茂密、仿真場景超有臨場感，彷彿踏進電影《侏羅紀公園》世界中！「飛天翼龍」雲霄飛車讓你以趴飛姿勢飛越園區，就像被暴走的無齒翼龍抓住背部，360度極速翻轉絕對讓你腎上腺素飆高；還有「侏羅紀公園乘船遊」體驗，緩慢穿梭於恐龍世界，最後突然來個垂直落水驚喜，真的是讓人又愛又恨啊！

網紅愛麗絲也分享，「飛天翼龍真的是有！夠！恐！怖！應該是我這輩子搭過數一數二恐怖的遊樂設施，叫到口水都流下來了，但真的以為自己在飛，下次還想再挑戰！！！」還有其他網友表示，「中場休息老公自己跑去坐飛天翼龍雲霄飛車～～回來說嚇到毛掉光」、「飛天翼龍安檢非常嚴格，帽子圍巾包包眼鏡全部必須進置物櫃，口袋也要淨空」。

No.4 環球奇境

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

遊樂設施：Hello Kitty夢幻蛋糕杯、Hello Kitty蝴蝶結大收藏、伯特&厄尼支持商店遊戲場、伯特和厄尼的奇幻大海、厄尼的橡皮鴨大賽、史努比音響舞台歷險記、大鳥的大巢、大鳥的大頂篷馬戲團、艾比的魔法樹、艾比的魔法派對、艾蒙小兜風、艾蒙泡泡遨遊、艾蒙的GO-GO滑板、芝麻街大兜風、莫比的幸運舞會、莫比的氣球之旅、葛羅弗的建築公司、親水樂園、飛天史努比、餅乾怪獸溜滑梯

不論大人還是小孩都會深深著迷！環球奇境以Hello Kitty、史努比及芝麻街等世界級卡通人物所居住的城鎮為概念，打造約3萬平方公尺、色彩繽紛的建築與造景，集結了30種以上的娛樂活動，熱門遊樂設施包含Hello Kitty夢幻蛋糕杯、蝴蝶結大收藏、飛天史努比、史努比音響舞台歷險記、莫比的氣球之旅、餅乾怪獸溜滑梯等，非常適合親子來到這裡放電，留下歡樂美好的回憶，還可以在這裡購買限定周邊商品。

網友表示，「想推薦園區內的『環球奇境』，以史努比、Hello Kitty、芝麻街等為主的樂園，非常適合親子，有帶小朋友的爸媽一定要來這區玩」、「說到大阪環球影城美感最好的園區，我覺得是結合了史努比、芝麻街和Hello Kitty的主題世界，所有顏色飽和明亮、五彩繽紛、完美融合」。

No.3 小小兵樂園

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

遊樂設施：冰凍雷射光乘車遊、小小兵瘋狂乘車遊、狙擊手、香蕉卡巴那

這裡是瘋狂與歡笑交織的黃色樂園！一進入小小兵樂園，就會被他們的嘻笑與滑稽動作融化。園區內主打「小小兵瘋狂乘車遊」，帶你坐上格魯發明的特別飛車，從怪道格魯的實驗室一路玩到突發事件現場，為了成為小小兵展開異想天開的訓練，360度轉動臨場感倍增，還有「狙擊手」小遊戲等你挑戰，最後也千萬不要忘記品嚐香蕉口味甜點與限定周邊商品。

許多網友也在臉書、IG等社群平台上透露，「後來我們到了『小小兵樂園』體驗不用戴眼鏡的4D電影，和小小兵們一起過關斬將，電影畫面十分生動逼真，椅子還會隨著劇情升降起伏、前進後退，彷彿身歷其境」、「小小兵真的是意外讓我好喜歡的地方，我就是被那棟建築物給吸引，少女心大爆發啊」、「小小兵瘋狂乘車遊，會跟著小小兵去探險，還蠻有趣的，不過會微頭暈」。

No.2 哈利波特魔法世界

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

遊樂設施：哈利波特禁忌之旅、鷹馬飛行

麻瓜們的魔法入學通知終於來了！走進哈利波特魔法世界，高聳入雲的霍格華茲城堡迎面而來。除了逛遍霍格華滋會動的肖像畫、胖夫人肖像畫、鄧不利多的辦公室等魔法與巫術學院的教室與走廊，城堡裡的「哈利波特禁忌之旅」結合4K影像與模擬飛行技術，帶你與哈利一同飛越魁地奇球場、逃離催狂魔；來到巫師們居住的活米村，走在石板路上，別錯過奧利凡德商店、豬頭酒吧等餐廳，喝一口清爽的奶油啤酒，體驗真正的魔法人生。

不少人也推薦來到日本環球影城必去哈利波特魔法世界，「雖然我不是哈利波特迷，但也對他們唯美逼真的造景，佩服不已」、「哈利波特禁忌之旅下來直接原地二刷」、「傍晚再轉戰最精彩的哈利波特，整個場景也超棒，好像置身哈利波特的世界！我們用快通坐『哈利波特禁忌之旅』，真的超級好玩！妹妹跟我從上車一直尖叫到下車」。

No.1 超級任天堂世界

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

遊樂設施：瑪力歐賽車～庫巴的挑戰書～、耀西冒險、咚奇剛的瘋狂礦車

這是全球粉絲夢寐以求的沉浸式天堂！一踏進超級任天堂世界，就彷彿跳進了瑪利歐的電玩世界。從經典的綠色水管入口，到實體化的問號磚塊、蘑菇王國，每一處都讓人想瘋狂打卡拍照。除了「瑪利歐賽車～庫巴的挑戰書～」、「耀西冒險」兩項熱門遊樂設施，你也絕對不能錯過新開幕的「咚奇剛國度」！最新設施「咚奇剛的瘋狂礦車」不只視覺震撼，奔馳在遼闊叢林裡，還模擬了跳躍軌道的遊樂刺激，讓人尖叫連連。別忘了帶上能量手環，沿路收集金幣與湊齊鑰匙，挑戰最終BOSS關卡！

超級任天堂世界已成為許多網友選擇前往日本環球影城重要原因，「出國最愛去日本環球影城，可愛超級任天堂世界好療癒」、「我覺得最猛的還是大阪環球的瑪利歐世界，那個沉浸式體驗太完美，很無敵」、「雖然說一進去，所有可以玩的東西都要排一個小時以上，可是瑪利歐樂園最有看頭的我感覺是它的造景，他真的是讓你感覺到自己就在電動遊戲裡面耶」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年04月15日至2025年04月14日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

看更多網路溫度計文章

2025日本行必去！大阪關西世界博覽會亮點搶先看 環球影城、立山黑部、合掌村一次玩

小小兵萌化你的心！《神偷奶爸》系列最新10大人氣角色

小孩愛玩大人愛上！短程航線可抵達的十大暑假親子共玩主題樂園

嗨起來！2024日本大阪環球影城新設施 超級任天堂世界「咚奇剛國度」登場

哈迷們的終極夢想！《哈利波特》人氣魔法物品TOP 20 你最想要哪一個？