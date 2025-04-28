南韓驚傳校園攻擊！高2生持刀砍校長釀重傷 書包藏多把菜刀鐵鎚

韓聯社報導，南韓清州市28日一所高中發生一名特教學生持刀砍傷校長和教職員，造成3人重傷、2人輕傷，行凶學生犯案後跳入附近公園蓄水池已被救起，事後警方在其書包內發現多把廚房刀具和一把鐵鎚。

NEWS1指出，這起校園攻擊發生在當地時間上午8時41分（台灣時間7時41分），一名17歲特教高二生在走廊上持刀砍傷多名教職員，導致60歲的校長、40歲的行政室公務人員、49歲的環境校工等3人胸部與腹部受到重傷，另外還有2名路人受到輕傷。

目前所有傷者均在醫院接受治療，所幸無生命危險。

初步調查顯示，行凶學生有情緒控制問題，在一樓走廊與校長交談時突然揮舞文具用刀；犯案後便跑到附近公園，並跳進蓄水池內，最後被救起送往醫院。

報導稱，該學生是因戀愛關係問題，對學校心懷不滿。

此外，警方在行凶學生書包內發現多把廚房用刀和一把鐵鎚等凶器，目前正聯合教育當局調查事件詳細經過。