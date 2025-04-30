陸中產「定居日本新模式」！藉空殼公司輕鬆移民 仲介鑽漏洞賺飽飽

根據「讀賣新聞」報導，隨著希望移居日本的中國大陸民眾急速增加，各地代辦簽證的行政書士事務所也湧入大量諮詢。特別是針對外國企業經營者的「經營‧管理簽證」申請案件激增，但部分申請者並無明確事業計畫，單純以移居為目的，引發各界關注。

報導指出，許多中國社群媒體上流傳「簡單可拿到」的移居指南，甚至有「支付報酬即可取得簽證」的廣告，移民仲介的存在呼之欲出。大阪地區的行政書士透露，約六至七成來諮詢者都是希望取得經營‧管理簽證的中國人，且有些人提交的事業計畫內容貧乏空洞，疑似以移民為真實目的。實務上，該簽證只需資本額達500萬日圓、擁有事務所即可申請，加上日本出入國在留管理局的審查資源有限，讓部分仲介有機可乘。

此外，報導也點出，不僅富人階級，中國的中產階級也正大量透過此簽證進入日本。例如，大阪市浪速區與西成區已出現明顯的中國人聚居現象，調查顯示這些家庭多半年收入介於500萬至800萬日圓（約新台幣114萬至182萬元），購屋價格約3000萬日圓（約新台幣685萬元）。專家指出，這顯示出一種「新型定居模式」正在成形。

面對中國人移居潮與非法仲介氾濫問題，專家呼籲，日本政府應加強簽證審查與實地調查，杜絕空殼公司濫用情形。若要讓經營‧管理簽證制度發揮真正促進國際交流與經濟發展的功能，急需更嚴謹的監管機制。