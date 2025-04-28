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友人借金飾後失聯！人妻憂被老公責罵「報假案」謊稱遇劫慘了

香港01／ 撰文：桃樂斯
馬來西亞有人妻借出金飾予友人，事後無法聯絡對方，憂被丈夫責罵謊稱遇劫報警。 示意圖／ingimage
馬來西亞有人妻借出金飾予友人，事後無法聯絡對方，憂被丈夫責罵謊稱遇劫報警。 示意圖／ingimage

自編自導自演！馬來西亞有人妻借出金飾予友人，事後對方失聯，擔憂被丈夫責罵，竟然謊稱遇劫報警求助。警方調查揭發所謂「劫案」純屬虛構，故依刑事法典第182條《報假案》展開調查。根據條文，女子若然罪成最高刑罰可被判處監禁6個月，及罰款2,000令吉（約新台幣15858元）。

馬來西亞女子謊稱遇劫報警

綜合馬來西亞媒體報導，事發於4月21日下午3時許，當地一名30多歲女子前往警局報案，謊稱自己遇劫。該女子繪形繪色地向警方形容，走在甘榜（Kampung）一處較偏僻地區時，被2名騎着電單車、揮刀疑犯搶走其金飾，合共損失約7,000令吉（約新台幣5.5萬元）；可幸的是她並沒有受傷。

警揭「劫案」純屬虛構 女子坦白從寬

不過警方初步調查後發現，女子所指的搶劫案根本純屬虛構。而該女子事後亦坦白承認，因為把金飾借給朋友，之後卻無法聯繫對方，擔憂會被丈夫責罵，所以才謊稱自己遭遇匪徒搶劫一事。

警依《報假案》展開調查 罪成最高可被判監6個月

負責調查案件的警區主任表示，涉事女子目前雖然未被逮捕，但警方將會援引刑事法典第182條《報假案》展開調查；根據條文一旦罪成，違例者最高可被判處監禁6個月，或罰款2,000令吉，甚或兩者兼施。

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文章授權轉載自《香港01》

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