台新銳指揮家林奇緣登芝加哥歌劇院 演出座無虛席

台灣新生代指揮家林奇緣在美國芝加哥歌劇院「躍升之星歌劇演唱會50週年」演出中擔任指揮，演出吸引近3000名觀眾與當地政要、各國使節到場。

林奇緣與美國5大歌劇院之一的芝加哥歌劇院（Lyric Opera of Chicago）旗下萊恩歌劇中心（Ryan Opera Center）音樂總監馬佐拉（Enrique Mazzola）合作，25日在「躍升之星歌劇演唱會50週年」演出中擔任指揮，曲目為奧芬巴克（Jacques Offenbach）作品「天堂與地獄」選粹及多首詠嘆調。

演出座無虛席，吸引約3000名觀眾。伊利諾州參議員溫杜拉（Rachel Ventura）、州眾議員馬靜儀（Theresa Mah）、黃凱煥（Hoan Huynh），及波蘭、德國、蒙古等駐芝加哥總領事館代表等多人出席。

林奇緣將於5月擔任萊恩歌劇中心指揮，是中心創立50年來首位台灣指揮家。包括林奇緣在內，歌者、導演、指揮及舞台監督等15人，去年自700名角逐者中脫穎而出，於年度計畫中獲選。

林奇緣因出色詮釋音樂及精湛表達與協調能力獲錄取，成為芝加哥歌劇院栽培的指揮新星。她也獲選為華府古典音樂組織「星期五晨間音樂俱樂部」（Friday Morning Music Club）的Avanti管弦樂團新任音樂總監及指揮，持續於國際舞台耀眼光芒。

林奇緣為約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）皮博迪音樂學院（Peabody Institute），管弦樂指揮博士候選人。

她在師大音樂系取得指揮碩士與鋼琴演奏學士學位，指揮足跡遍及歐美及亞洲，曾與巴爾的摩交響樂團（Baltimore Symphony Orchestra）、里契蒙交響樂團（Richmond Symphony Orchestra）、哈特福交響樂團（Hartford Symphony Orchestra）等職業團隊合作，曾接受國家交響樂團榮譽指揮呂紹嘉及現任音樂總監準．馬寇爾（Jun Märkl）指導。

駐芝加哥辦事處長類延峰表示，將持續推動台灣與美國各界文化交流，為年輕藝術家拓展更寬廣的國際舞台，讓更多年輕世代傑出才華，在國際贏得更多認同與尊重。