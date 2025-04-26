快訊

夜夜活春宮…情侶開窗激戰「響徹全區」 居民忍不住出招反擊

一圖看天氣！明轉晴但下周一又有鋒面報到 降雨熱區曝光

67年前被抱錯…老翁回憶「腦袋一片空白」 日本當局將查親生父母

中央社／ 東京26日綜合外電報導
日本1名男性1958年出生在東京都政府營運的一間醫院後，被醫院職員抱錯，至今仍不知道親生父母是誰。示意圖／ingimage
日本1名男性1958年出生在東京都政府營運的一間醫院後，被醫院職員抱錯，至今仍不知道親生父母是誰。示意圖／ingimage

日本1名男性1958年出生在東京都政府營運的一間醫院後，被醫院職員抱錯，至今仍不知道親生父母是誰。東京地院本月稍早勒令都政府調查這名老翁的親生父母。

日本放送協會（NHK）報導，江藏智目前67歲，1958年出生在東京都立「墨田產院」（醫院）後沒多久，就被醫院職員抱錯，因而被沒有血緣關係的父母撫養長大。這間醫院已經關閉。

他40多歲時得知父母的血型後察覺有異，進行DNA鑑定後才知道與雙親毫無血緣關係。江藏回憶「他知道後，腦袋一片空白」。

想找出親生父母的江藏主張「有權利知道自己的出身，認為東京都政府有調查的義務」，先前因而向東京地方法院提起訴訟。然而，東京都政府方面則認為「沒有調查義務，而且恐侵害第三者隱私」。

東京地院本月21日做出判決，勒令都政府必須依據戶籍等資料，鎖定可能的相關人選，並請求他們配合DNA鑑定等措施，以便調查江藏的身世。

東京地院審判長平井直也當天在判決中指出「被調查的對象能拒絕合作之外，不少人可能也想知道真相」，不認同東京都政府的主張。

此外，平井表示「儘管日本尚未立法明文規定知曉自己出身的權利，但這可被視為憲法第13條關於個人尊嚴等受保障的法律利益。鑒於事情的嚴重性，醫院弄錯的情況下，（東京都政府）有義務盡力採取因應措施」。

針對這起官司，東京都知事小池百合子昨天表示不會上訴，也說道「造成原告與相關人士巨大心理傷害，非常抱歉」。而這也代表東京都政府將啟動相關調查。

江藏的父親已在10年前過世，母親因為認知症關係目前住在長照機構。而江藏仍會定期去探望母親，並表示「我對養育我的母親只有感謝之意」。

他也指出，母親也是醫院抱錯嬰兒的受害者，她也期望有朝一日能見到親生兒子。

DNA 日本 父母

延伸閱讀

「黛薇夫人」親曝解散政治團體原因 不角逐日本國會議員

外國觀光客遊日創新高 買氣卻冷了？日圓升值、大陸景氣成關鍵

北漂沒陪父母就沒繼承權？專家：民法早有明文規定

神遊日本嚐昭和風日式拉麵！士林站美食推薦「荷麵亭」道地超夠味、免費加湯加麵

相關新聞

外國觀光客遊日創新高 買氣卻冷了？日圓升值、大陸景氣成關鍵

日本今年3月外國遊客為349萬7600人創新高，但外國人買免稅品的力道減弱，時隔3年以來，免稅銷售額比同期下降。NHK報...

67年前被抱錯…老翁回憶「腦袋一片空白」 日本當局將查親生父母

日本1名男性1958年出生在東京都政府營運的一間醫院後，被醫院職員抱錯，至今仍不知道親生父母是誰。東京地院本月稍早勒令都...

台灣團隊將玉山「搬到」世博 靠點雲技術打響名號

2025大阪世界博覽會今年4月盛大開幕，獨具特色國家館、主題館，吸引眾人目光，來自台灣數位體驗設計團隊「叁式」為TECH...

「黛薇夫人」親曝解散政治團體原因 不角逐日本國會議員

時常在日本綜藝節目露面的「黛薇夫人」原本有意投入今年夏天舉行的參議院選舉，不過她昨天宣布已決定解散今年稍早成立，且由她本...

日本黃金週連續假開跑湧人潮 台韓2優勢成熱門旅遊地

日本今年最長假期、可連休11天的黃金週長假今天開跑，許多機場與車站湧現旅遊人潮。根據日本大型旅行社JTB估計，日本許多民...

帶米入境案例大增 日本官方：須附檢查證明書

在日本米價持續飆升之際，愈來愈多日本遊客從海外帶米從成田機場入境，植物防疫所呼籲民眾留意，若攜帶米入境日本，必須附上檢查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。