台灣團隊將玉山「搬到」世博 靠點雲技術打響名號

2025大阪世界博覽會今年4月盛大開幕，獨具特色國家館、主題館，吸引眾人目光，來自台灣數位體驗設計團隊「叁式」為TECH WORLD館布展單位之一，以點雲技術描繪台灣玉山與嘉明湖，如實呈現森林與湖色外貌，強調身臨其境感，猶如將玉山日出搬到現場，成功推廣台灣觀光。

叁式由總監曾煒傑等人於2010年創立，擅長透過數位藝術探討文化、自然與當代科技，曾參與2024Computex ACER 展區設計、金曲獎表演視覺和蔡健雅演唱會視覺設計等製作。叁式去年獲選成為TECHWORLD館的內容設計團隊，以點雲技術打造「山、雲與我們」劇場影片，並以360度環形螢幕營造沈浸式體驗。

點雲技術（Point Cloud Technology）是一種透過感測設備（如雷射掃描器、光達 LiDAR、深度相機等）獲取實體空間中每一個點的位置資訊，並形成一組密集的三維坐標資料點集合。這些點共同構成了物理環境的精確數位影像，可進一步轉換成三維模型。

曾煒傑接受中央社記者採訪表示，製作團隊透過點雲技術，加入美學語言等詮釋方式，以虛實手法呈現台灣景色，在TECH WORLD館內最高樓層打造360度環形劇場，影片從玉山出發、一路向下穿越高山林相，接著透過星空倒映在嘉明湖中的意象，強調自然流入台灣日常生活等場景。

曾煒傑說明，藉由電腦軟體的運算技術將照片、影片變成「點雲」，裡面包含成千上萬個點，以及每個點的3D資訊和顏色等數據，接著透過這份數據進行製作，包括運鏡、打光、改變點的狀態和位置等調整。

曾煒傑形容，「點雲技術就像是魔法」，可以對一個物體做任何改變，變成像是煙霧、液態或筆觸等，適度加上音樂與美學設計，變化出各種全新體驗。

談及創作初衷，曾煒傑表示，以日本博物學家鹿野忠雄為靈感，他在爬梳生態文學作品時，很佩服鹿野忠雄真心熱愛台灣這片土地的精神和行動力，鹿野忠雄不以日治殖民者的姿態自居，而是藉由原住民嚮導帶路，深度考察台灣森林樣貌、融入台灣社會。

鹿野忠雄從小展現對自然的熱愛，一次偶爾看到台灣蝴蝶標本後深受感動，下定決心一定要造訪台灣。他來台後足跡遍布玉山、雪山和阿里山等地，並以原住民語言描述台灣的動植物，也提出台灣高山曾是冰河遺跡等觀點。

事實上，鹿野忠雄生前大量的手稿與標本收藏，展出在大阪世博紀念公園內的民族學博物館，曾煒傑表示，這樣的巧合前後呼應，彷彿帶領觀眾穿越時空，認識曾熱愛台灣這片土地的日本人，在宣傳台灣觀光和國家品牌的同時，也希望倡議擁抱自然、與萬物平等的概念。

此外，叁式團隊中有許多「登山咖」，但曾煒傑坦言，因為這次的專案人生才第一次爬玉山，以前從沒想到自己會爬玉山。團隊在攻頂過程中曾因天氣和安全考量一度猶豫是否撤退，雖然過程曲折，但攻頂後原本飄雨的天空奇蹟似的撥雲見日，「雲從遠方跑到你面前、身後，景忽然被打開」，在短短幾秒內體驗到自然的千變萬化，感受無法言喻。

也因為有了玉山登高體驗，他說，「團隊做了N次的prototype（原型）」，不斷模擬和討論如何轉換煙霧效果，搭配音樂、燈光等效果，希望讓參觀者身臨其境。

叁式藝術總監何廷安表示，團隊成員包含影像、音響工程、燈光等約30人，硬體和視覺團隊在開幕前1、2週前就進駐TECH WORLD館測試，「調整到最後一秒」，希望把最好的狀態呈現給觀眾。