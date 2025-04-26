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外國觀光客遊日創新高 買氣卻冷了？日圓升值、大陸景氣成關鍵

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本今年3月外國遊客為349萬7600人創新高，但外國人買免稅品的力道減弱，時隔3年以來，免稅銷售額比同期下降。法新社
日本今年3月外國遊客為349萬7600人創新高，但外國人買免稅品的力道減弱，時隔3年以來，免稅銷售額比同期下降。法新社

日本今年3月外國遊客為349萬7600人創新高，但外國人買免稅品的力道減弱，時隔3年以來，免稅銷售額比同期下降。NHK報導，日圓升值趨勢和中國景氣衰退影響，高價商品買氣疲軟。

日本政府觀光局本月16日才宣布好消息，指3月份到日本的外國遊客數量，比去年同期增長13.5%。是3月份有紀錄以來的最高值。但是日本百貨店協會日前統計指出，遊客人均購買價格下降21.3%。

協會25日公布的數據顯示，3月赴日外國遊客帶來的免稅銷售額為442億日圓，比去年同期減少10.7%。受免稅品銷售下降影響，日本全國百貨店銷售額比去年同期減少2.8%，金額為4953億日圓，連續兩個月負增長。分析認為，3月的連續低溫，致春季服飾銷勢不佳，也造成影響。

協會指出，經濟前景不明朗，對日本國內富裕階級的消費心理有影響。觀光客對購買手表、名牌等高價品的態度趨於保守。協會專務理事西阪義晴承認，未來的業績難以預測，但希望在日本4月調薪以及大阪世博帶來的觀光客，能刺激更多消費。

日本 百貨 觀光客

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