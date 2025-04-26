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日本黃金週連續假開跑湧人潮 台韓2優勢成熱門旅遊地

中央社／ 東京26日綜合外電報導
日本今年最長假期、可連休11天的黃金週長假今天開跑，許多機場與車站湧現旅遊人潮。示意圖。圖／AI生成
日本今年最長假期、可連休11天的黃金週長假今天開跑，許多機場與車站湧現旅遊人潮。示意圖。圖／AI生成

日本今年最長假期、可連休11天的黃金週長假今天開跑，許多機場與車站湧現旅遊人潮。根據日本大型旅行社JTB估計，日本許多民眾今年選擇在連假期間到韓國與台灣旅遊。

日本放送協會（NHK）報導，日本成田機場光是今天就預計約有5萬4700人前往海外，出境大廳上午開始已能看到大批旅客在各航空公司的櫃台前大排長龍。

成田機場公司估計，從昨天到5月6日進出機場的旅客估計上看117萬2800人，是去年的1.2倍，且幾乎恢復到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大前2019年的水準。

許多日本民眾選擇在今年黃金週假期前往夏威夷、關島等度假勝地，不過由於這次連假期間仍夾雜著平日，不少日本人也打算到韓國等距離較近的亞洲地區遊玩。

日本經濟新聞」報導，JTB指出「距離日本較近且價格便宜的旅遊地點，相當受歡迎」。

東京國際機場航廈公司估計，從昨天到5月6日從羽田機場出國的人數上看40萬5000，較去年同期增加12%，而出國的尖峰時期預計落在5月3日開始，當天正逢連續假後半開始之初。

另外，也有日本民眾利用假期前往大阪市的人工島「夢洲」參觀2025年世界博覽會（大阪關西世博），再加上天公作美，今天上午開放入場前就能看見大批遊客撐傘排隊準備入場。

共同社報導，世博營運單位「日本國際博覽會協會」（簡稱萬博協會）今天估計，從開幕日4月13日到昨天，也就是開幕第13天，入場參觀的一般遊客初估總計約101萬8000人次，突破100萬大關。

在大型連假期間，預計有更多人會造訪世博會。

成田機場 日本經濟 連假

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