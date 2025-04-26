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越南建上千公里南北高鐵 定2026年12月底前動工

中央社／ 河內26日專電

越南計畫斥資700億美元興建一條長達上千公里的南北高鐵，越南政府已制定計畫路線圖，將在2026年11月前選定承包商，並在2026年12月底前動工，比原定規劃早了1年。

根據當前規劃，南北高鐵北起河內市玉回站（NgocHoi），終點在胡志明市守添站（Thu Thiem），沿線經過20個省市，總長約1541公里，設計時速350公里，預計將花費約700億美元（約新台幣2.3兆元）。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南政府近日決議，指定建設部主持、協調各機關完成計畫的批准手續，並在2026年8月提交可行性研究報告，當年9月評估可行性研究報告，再提交給總理批准。

南北高鐵用地達上萬公頃、逾12萬人需要搬遷。根據決議，相關土地徵收力拼在2026年12月前完成，各部會先籌劃選定承包商、簽署合約，確保在2026年12月31日前動工，並在2035年前基本完成此項建設。

越南欲透過這次的高鐵建設提升當地業者承包大型工程的能力，以及希望能自主掌握高鐵技術。因此，決議並要求制定鐵路人力資源培訓與發展的計畫，並呈報給總理，以根據計畫展開培訓工作。

南北高鐵是越南迄今規模最大工程，決議還指示成立專案管理委員會，負責計畫的籌劃、管理和實施。與此同時，越南鐵路總公司將組織重整，以便在計畫的準備、落實、接收和維護階段，都能順利地協調和參與。

越南主管單位去年曾就南北高鐵計畫訂出時間表，官員當時表示，最晚將於2027年12月正式動工，最新的動工日期比原規劃早了1年，顯見越南對南北高鐵的重視和積極態度。

越南曾公開表態，南北高鐵計畫將透過國家預算支出，而非依賴國外貸款，即使需向國外貸款，金額也不會太多以減少約束，並要求技術轉移給越南。截至目前，包括法、日、韓、中皆是越南南北高鐵的潛在合作夥伴。

網路媒體 越南 高鐵

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