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帶米入境案例大增 日本官方：須附檢查證明書

中央社／ 東京26日綜合外電報導
日本米價持續飆升，愈來愈多日本遊客從海外帶米從成田機場入境。美聯社
日本米價持續飆升，愈來愈多日本遊客從海外帶米從成田機場入境。美聯社

日本米價持續飆升之際，愈來愈多日本遊客從海外帶米從成田機場入境，植物防疫所呼籲民眾留意，若攜帶米入境日本，必須附上檢查證明書等。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府農林水產省（相當於農業部）彙整，截至本月13日的一週，全國超市平均販售米價為每5公斤含稅4217日圓（約新台幣970元），是去年同期逾2倍。

橫濱植物防疫所成田分所指出，在米價飆升的情況下，去年夏季左右開始，從印度、泰國等主要為亞洲國家返回日本的旅客，在出遊地買米從成田機場入境的案例持續增加，且從上月左右開始，案例更是大增。

此外，最近從韓國帶米入境的案例也同樣增加，其中許多旅客每次攜帶5公斤到10公斤的米入境日本。

隸屬於農林水產省的植物防疫所呼籲日本民眾，個人以伴手禮等名義從海外攜帶白米進入日本時，必須取得攜出國的政府機構發行的檢查證明書，並在入境時接受檢查。

若未持有檢查證明書便試圖攜帶白米入境日本，會在植物防疫所的檢查階段被銷毀，且可能面臨3年以下有期徒刑或300萬日圓以下罰金。

成田機場 日本

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