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日本黃金週將展開 台灣為人氣海外旅行第1目的地

中央社／ 台北26日電
觀光示意圖。圖／AI生成
觀光示意圖。圖／AI生成

今年的日本黃金週展開，根據旅遊業者公布資料，日本當地旅客在黃金週的海外旅行目的地第1名為台灣，第2名則為韓國，夏威夷則排名第3。

日本每年4月底到5月初有多個連假，被稱為黃金週，旅遊業者樂天旅遊日前公布黃金週的旅遊趨勢報告，其中在海外部分的前5名地點，第1名為台灣，其次則是韓國，第3名則是夏威夷，第4名為關島，第5名則是泰國。

Booking.com日前也發布新聞稿表示，根據最新的搜尋數據顯示，台北以黑馬之姿衝上今年日本家庭旅客最感興趣的城市榜首，搜尋量相較2024年成長幅度高達 89%，其他上榜的熱門地區還包括首爾、香港與曼谷等深受旅人喜愛的亞洲度假城市。

不只家庭旅客方面，Booking.com說，綜觀日本全年齡層旅人，台灣依然以95%的可觀增長幅度入榜，排名僅次於韓國首爾，第3名接續為香港、泰國曼谷、法國巴黎。

而旅遊業者Agoda的調查，雖然首爾為日本旅客的熱門地點，但台北排名第2，緊追在後，顯示出台北在日本旅客中的吸引力持續上升。

至於日本國內的人氣旅遊地點，樂天旅遊說，排名首位為東京，第2名大阪，第3名則是北海道，其中大阪受惠於新開幕的2025大阪關西世博會，以及大阪車站北側全新商業設施啟用、主題樂園新園區亮相，吸引各國旅客目光前往，住宿預訂夜數較去年同期大幅成長超過1.3倍，成為全國成長最快的旅遊地區。

日本 黃金

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