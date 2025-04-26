巴黎奧運開幕秀機械馬「宙斯」 全法巡迴展覽

在2024巴黎奧運開幕秀吸引眾人目光、於塞納河上奔馳的銀色機械馬「宙斯」，現正展開全法巡迴展覽。目前展出地點為馬賽MUCEM博物館，並以動態形式吸引民眾圍觀。MUCEM也展出3套開幕式具標誌性的服裝，為該館永久收藏品。

被法媒稱作活雕像的「宙斯」（Zeus），是一匹高約1.8公尺的金屬機械馬。它的四肢能精準展現駿馬奔騰的細微動作，底部加裝特殊漂浮系統，使其得以在塞納河上看似緩緩飛越6公里，並且閃閃發亮，成為開幕式中最受矚目的「動物明星」。

巴黎奧運結束後，「宙斯」曾於2024年下半年在巴黎市政府與凡爾賽宮展出，當時僅以靜止方式呈現。

自2025年3月起，「宙斯」由該計畫出資者、法國藥廠賽諾菲（Sanofi）支持下，以動態形式展開全法巡迴，預計至9月底結束。

巡迴城市除涵蓋法國著名景點外，多與賽諾菲藥廠業務有關。目前已完成蒙貝列（Montpellier）、里昂（Lyon），現正於馬賽（Marseille）、接下來將前往波爾多（Bordeaux）、盧恩（Rouen）、聖米歇爾山（Mont Saint-Michel）、最後回到作品誕生地—南特（Nantes）。

南特以機械工藝聞名，是「宙斯」製作團隊Blam工作室的所在地。Blam總監梅爾（Aurélien Mayer）接受法國電視3台（France 3）訪問時表示，「宙斯」由15位專業人員、歷時1年精心打造而成。

「宙斯」全銀色的外觀靈感來自日本武士盔甲，主要材質為鋁，頭部、胸部與蹄則塗上銀箔。製作過程結合多種技術，例如頭部以3D列印製成、身軀由金屬板手工錘製，四肢則為精細的機械工藝。

關於「宙斯」的駿馬奔騰動作，梅爾解釋團隊參考19世紀初英國攝影家邁布里奇（EadweardMuybridge）拍攝的馬匹奔跑連拍影像來設計動作。

「宙斯」目前於馬賽MUCEM博物館露天頂樓免費展出，展期自4月16日至27日，吸引觀眾近距離圍觀。館方在首日邀請「半人馬劇場」（Théâtre duCentaure）現場演出，以真馬迎接機械馬「宙斯」。

同時，MUCEM博物館獲得由奧運委員會捐贈的3套服裝，成為永久館藏。這些服裝分別為巴黎奧運開幕式中標誌角色所穿：在屋頂上奔跑的蒙面火炬手、囚禁在巴黎古監獄歌唱的瑪麗．安托瓦內特（MarieAntoinette）、以及完成最後一棒接力的運動跑者。3套服裝目前展出於MUCEM特展「民眾文化？」（Populaire?），展期至2026年12月。