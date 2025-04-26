快訊

周年慶吃到誠實豆沙包！廣達副董：我們現在被川普逼到有很多彈性

大咖男星驚傳出「翻車意外」 頸部神經遭壓迫！現況曝

星巴克「買一送一」！連續2天、這次有星冰樂跟星沁爽

巴黎奧運開幕秀機械馬「宙斯」 全法巡迴展覽

中央社／ 馬賽25日專電

在2024巴黎奧運開幕秀吸引眾人目光、於塞納河上奔馳的銀色機械馬「宙斯」，現正展開全法巡迴展覽。目前展出地點為馬賽MUCEM博物館，並以動態形式吸引民眾圍觀。MUCEM也展出3套開幕式具標誌性的服裝，為該館永久收藏品。

被法媒稱作活雕像的「宙斯」（Zeus），是一匹高約1.8公尺的金屬機械馬。它的四肢能精準展現駿馬奔騰的細微動作，底部加裝特殊漂浮系統，使其得以在塞納河上看似緩緩飛越6公里，並且閃閃發亮，成為開幕式中最受矚目的「動物明星」。

巴黎奧運結束後，「宙斯」曾於2024年下半年在巴黎市政府與凡爾賽宮展出，當時僅以靜止方式呈現。

自2025年3月起，「宙斯」由該計畫出資者、法國藥廠賽諾菲（Sanofi）支持下，以動態形式展開全法巡迴，預計至9月底結束。

巡迴城市除涵蓋法國著名景點外，多與賽諾菲藥廠業務有關。目前已完成蒙貝列（Montpellier）、里昂（Lyon），現正於馬賽（Marseille）、接下來將前往波爾多（Bordeaux）、盧恩（Rouen）、聖米歇爾山（Mont Saint-Michel）、最後回到作品誕生地—南特（Nantes）。

南特以機械工藝聞名，是「宙斯」製作團隊Blam工作室的所在地。Blam總監梅爾（Aurélien Mayer）接受法國電視3台（France 3）訪問時表示，「宙斯」由15位專業人員、歷時1年精心打造而成。

「宙斯」全銀色的外觀靈感來自日本武士盔甲，主要材質為鋁，頭部、胸部與蹄則塗上銀箔。製作過程結合多種技術，例如頭部以3D列印製成、身軀由金屬板手工錘製，四肢則為精細的機械工藝。

關於「宙斯」的駿馬奔騰動作，梅爾解釋團隊參考19世紀初英國攝影家邁布里奇（EadweardMuybridge）拍攝的馬匹奔跑連拍影像來設計動作。

「宙斯」目前於馬賽MUCEM博物館露天頂樓免費展出，展期自4月16日至27日，吸引觀眾近距離圍觀。館方在首日邀請「半人馬劇場」（Théâtre duCentaure）現場演出，以真馬迎接機械馬「宙斯」。

同時，MUCEM博物館獲得由奧運委員會捐贈的3套服裝，成為永久館藏。這些服裝分別為巴黎奧運開幕式中標誌角色所穿：在屋頂上奔跑的蒙面火炬手、囚禁在巴黎古監獄歌唱的瑪麗．安托瓦內特（MarieAntoinette）、以及完成最後一棒接力的運動跑者。3套服裝目前展出於MUCEM特展「民眾文化？」（Populaire?），展期至2026年12月。

巴黎奧運

延伸閱讀

柔道／金牌戰再次不敵中村太樹 楊勇緯連兩年摘銀

柔道／楊勇緯奧運後首戰 亞錦賽挺進金牌戰將再逢宿敵

奧運／爭取MLB放行選手 籌備會主席有意喬2026經典賽成資格賽

中國大熊貓「荷風」、「蘭韻」出發奧地利 將旅居10年

相關新聞

抹茶、和牛、相撲秀！觀光客重塑歷史老街 淺草變身成「日本主題樂園」

根據日媒「東洋經濟Online」報導，隨著訪日外國人數創下歷史新高，東京淺草成為最能代表「觀光日本」的景點之一。外國觀光客人潮湧入，讓這座歷史街區逐漸轉型為融合多元文化與商業娛樂的「日本主題樂園」，也引發對未來城市發展的討論。

俄羅斯導演拍紀錄片 控訴俄「愛國教育」洗腦兒童

俄羅斯導演塔蘭金拍攝紀錄片「無名小卒對抗蒲亭」，透過親身經歷，記錄俄羅斯入侵烏克蘭後，俄國學校推行蒲亭的新「愛國教育政策...

抽菸、喝酒、不運動？專家發現「這個年紀」身體就開始反撲

一項新研究發現，抽菸、酗酒、不運動等不良生活習慣，並不是等到老了才會對身體產生影響。相反地，這些壞習慣可能在36歲左右，就會明顯對身心健康造成傷害，而且這樣的影響會一路持續到老年。

日本大阪綜合度假村動工 以賭場為核心、預定地緊鄰世博會場

日本國內首座以賭場為核心的綜合度假村（IR）主體工程，昨天在大阪灣的人工島「夢洲」動工。這座度假村預計2030年秋季左右...

在社群媒體上汙衊軍隊 俄羅斯男遭判勞改且「三年不准貼文」

俄羅斯一名男子在社群媒體上發文嘲諷俄軍，竟遭法院以「玷污軍事榮耀象徵」為由，重判4年4個月的勞改徒刑。不僅如此，法院也剝奪男子3年的網路發言權，消息引發國際關注。

修整花園起衝突 澳洲男竟遭鄰居潑汽油當場燒死

澳洲墨爾本一名男子和兒子到友人家後院修剪樹木，一名鄰居突然情緒失控罵人，讓男子忍不住回嘴。想不到只因為這樣一個小小的衝突，對方竟然對男子潑汽油縱火，讓他在兒子面前被活活燒死，震驚整個社會。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。