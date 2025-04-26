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大阪世博首度有參觀者死亡 媒體揭場地太大、休息區太少

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
大阪世界博覽會開幕以來，首次有人疑因中暑死亡。新華社
大阪世界博覽會開幕以來，首次有人疑因中暑死亡。新華社

日本產經新聞獨家報導，本周四（24日）一名50多歲的女性在參觀大阪世界博覽會（大阪世博）的時候，身體不適，送到醫院以後心肺已停止功能。開幕以來，首次有人疑因中暑死亡

產經新聞轉述相關人士的話說，，該女性曾表達身體不適，在會場內接受常駐醫師的檢查。但身體狀狀進一步惡化，於日本時間24日下午2時半左右，被送到外面的醫院。急救人員為她做了CPR，當時她已經失去意識。到院之後，被宣告死亡。營運世博的日本國際博覽會協會表示，無法回答送醫之後的狀況。

根據協會的說法，開幕以來已有因中暑等原因被送醫的案例，但這是首度發生參觀者被送醫後死亡。自13日開幕以來，協會每天都有對媒體做簡報，公布進場人數等資訊。有媒體要求公布傷病者的人數、狀況，協會表示，正在研究未來公布的可能。

產經指出，世博會場範圍廣大，遮陽設施與休息區數量偏少，正式進入夏季以後，可能會有更多人因中暑等而出現身體不適。若症狀較輕，由會場內的診療所處理，情況嚴重時則會送往大阪市內等場外醫療機構。

中暑 日本 死亡

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