6.3強震侵襲厄瓜多 至少20人受傷多棟建物毀損
南美洲國家厄瓜多今天遭規模6.3強震侵襲，至少造成20人受傷和艾斯美拉達斯市（Esmeraldas）多棟建物毀損，部分石油設施一度關閉。
路透社報導，歐洲地中海地震中心（EMSC）指出，這起發生在厄瓜多海岸附近的地震深度為23公里。厄瓜多當局已排除發布海嘯警報。
厄瓜多政府表示，有135個家庭受到地震影響，20人受傷，多棟公共建物和私人住宅受損，部分地區一度停電。
厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）在社群媒體平台X發文指出，政府將建立避難所，提供人道援助物資並「為人民提供一切所需的援助」。
國營「厄瓜多石油公司」（Petroecuador）表示，作為地震後預防措施，曾暫停艾斯美拉達斯煉油廠和輸油管作業，但未詳述地震造成的影響。
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