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「達文西密碼」作者新書 神祕布拉格成故事舞台

中央社／ 布拉格25日專電

國際暢銷小說「達文西密碼」與「天使與魔鬼」的作者丹布朗，將在9月推出最新力作，故事背景設定在捷克首都布拉格。丹布朗曾多次造訪布拉格，捷克出版社Argo表示，布拉格的獨特歷史與神秘氛圍，成為理想的小說舞台。

丹布朗（Dan Brown）的最新懸疑小說 The Secret ofSecrets 將於9月9日全球發行。一如以往的寫作風格，這本書充滿神秘謎題、陰謀組織與致命追殺，宗教學與符號學教授蘭登（Robert Langdon）將再次登場。

丹布朗的小說向來擅長結合歷史、科學、宗教與懸疑驚悚元素，暢銷書包括「達文西密碼」、「天使與魔鬼」、「地獄」與「失落的符號」等。他的作品以56種語言出版，全球銷售量超過2.5億冊。

捷克出版社Argo編輯奧努費爾（Petr Onufer）向媒體透露，丹布朗長期對布拉格深感興趣，並曾多次造訪這座城市，「布拉格的獨特歷史與神秘氛圍，成為一個理想的小說舞台」。

奧努費爾分享：「我們曾多次接待丹布朗，他對布拉格讚譽有加，充滿熱情。我們一直期待他有天會以這座城市為背景創作。而這次，他終於將布拉格帶進他的小說世界。」

奧努費爾表示， The Secret of Secrets 也是本引人入勝的景點指南。「丹布朗不只讓故事發生在布拉格，而是將這座城市的文化與歷史深植故事核心。讀者將發現，他筆下的布拉格與以往所認識的完全不同。」

根據丹布朗的官方網站， The Secret of Secrets 以布拉格知名景點天文鐘為書封背景，故事將從蘭登教授受邀前往布拉格，參加知名科學家凱薩琳（KatherineSolomon）主持的學術演講展開。然而，演講過後，凱薩琳與她的突破性研究雙雙消失，讓蘭登捲入一場危機四伏的追查行動。

小說 捷克 科學家

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