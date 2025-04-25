捷克紀念納粹屠殺受害者 朗讀名單重建尊嚴與記憶

捷克24日舉行「公開朗讀納粹屠殺受害者名字」活動，以追悼遇害者並銘記歷史。主辦方表示，透過朗讀名字，讓受害者重獲面容、故事和尊嚴，並提醒世人，「大屠殺的統計數字背後，站著的是具體的人」。

在大屠殺紀念日當天，特雷津倡議組織（TerezínInitiative）主辦朗讀活動，並在捷克38個城市獲得響應，包含布拉格、布爾諾（Brno）等大城市，參與城市的數量創下歷年新高。

特雷津倡議組織主任克勞斯（Tomáš Kraus）說：「透過朗讀名字，我們讓受害者重獲他們的面容、故事和尊嚴。我們想提醒人們，大屠殺的統計數字背後，站著的是具體的人。」

「屠殺」指的是納粹在第二次世界大戰期間對人民的系統性屠殺，在全球殺害約600萬猶太人。此外，羅姆人、同性戀者、殘障人士與政治異議人士也是受害對象。

納粹德國於1941年在捷克北部設立特雷津集中營（Terezín Concentration Camp），這裡被用作猶太人的集結與過渡地點，並非直接在此執行大規模屠殺。約有15.5萬人從捷克與其他歐洲國家被強制送入特雷津，其中多達11.8萬人最終喪生。

許多人在特雷津集中營因飢餓、疾病與極其惡劣的生活條件而死亡，而更多的人則被轉送至奧斯威辛集中營（Auschwitz concentration camp）遭到屠殺。

納粹當局刻意對外隱瞞這些慘況，試圖將特雷津包裝成「模範猶太人聚落」。1944年，納粹為了應付國際紅十字會視察，透過大量的清場、佈置，將特雷津營造成人道假象，並拍攝宣傳影片，試圖向國際掩飾其暴行。

如今，特雷津是捷克紀念大屠殺的重要地點，以及對納粹暴行教育和反思的場所，每年數以千計的訪客來此紀念受害者與認識這段歷史。