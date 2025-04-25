日本大阪綜合度假村動工 以賭場為核心、預定地緊鄰世博會場

日本國內首座以賭場為核心的綜合度假村（IR）主體工程，昨天在大阪灣的人工島「夢洲」動工。這座度假村預計2030年秋季左右開業，預定地緊鄰大阪關西世博會會場。

「讀賣新聞」今天報導，夢洲是4月13日開幕的2025年世界博覽會（大阪關西世博）會場所在地，行政區域劃分屬於大阪市此花區。

這座度假村將座落在夢洲北側約49.2萬平方公尺的大阪市有地上，將設有賭場、3間飯店、國際會議中心。初期投資金額約1兆2700億日圓，預估年營業額約5200億日圓。

世界博覽會主管機構「國際展覽局」（BIE）以及這屆世博會的營運單位「日本國際博覽會協會」（簡稱萬博協會）擔憂度假村施工的噪音與景觀惡化會影響展期到10月13日的大阪關西世博，曾要求大阪府與大阪市暫停施工，不過業者方面去年9月提出因應對策，因此相關工程還是在世博會期間持續進行。

工地已經被高度2公尺的隔音牆包圍，從大阪關西世博會場代表性建築「大屋頂環」上，高度約20公尺的最上層步道眺望，則能看到工地。

另外，度假村業者方面選在這屆世博會閉幕後的12月左右密集打樁，以便錯開展期，另外也會在世博會遊客增加的大型連假期間暫停施工。

美國大型博奕公司「美高梅國際度假集團」（MGMResorts International）日本分公司，與日本的歐力士公司為主要股東設立「大阪IR股份有限公司」開發與營運這座度假村。

度假村的動工儀式昨天在預定地舉行，大阪府知事吉村洋文、大阪市長橫山英幸、「大阪IR股份有限公司」共同代表董事鮑爾斯（Edward Bowers）與高橋豐典也參與其中。

吉村在動工儀式後向媒體表示「（度假村）將進一步成為大阪經濟成長的契機」；鮑爾斯也表示：「將打造具有日本特色的設施，成為世界頂級的綜合型度假村。」

不過，關於這座度假村，如何因應賭博成癮也成為課題。大阪府與大阪市政府計劃在度假村開張之前，成立「大阪成癮症中心（暫稱）」提供從諮詢、治療到恢復的一條龍服務。